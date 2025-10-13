טראמפ בפתח הפסגה במצרים: "החלו השיחות על השלב השני בהפסקת האש"

טראמפ במצרים: "החלו השיחות על השלב השני בהפסקת האש"
הנשיא האמריקני תיאר את ביקורו הקצר בישראל כ"יוצא מן הכלל" והודה לא-סיסי על תרומתו להגעה לעסקה בין ישראל לחמאס. נשיא מצרים קרא להשלים את שאר שלבי ההסכם
נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אוקטובר 2025
נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אוקטובר 2025 צילום: אי-פי

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (שני) בפתח הפסגה הערבית בשארם א-שייח' כי החלו השיחות על השלב השני של הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס. הסוגיות שטרם הושגו הבנות לגביהן הן, בין היתר, פירוק חמאס, הקמת כוח בין-לאומי, נסיגת צה"ל מעזה ושיקום הרצועה. 

 

 

בתשובה לשאלות עיתונאים בפסגה אמר הנשיא האמריקני כי מתבצעים חיפושים אחר גופות של חטופים ישראלים ברצועת עזה. כשנשאל על ביקורו החפוז בישראל תיאר אותו כ"יוצא מן הכלל". לדברי טראמפ, למצרים תפקיד חשוב בהסכם הפסקת האש, בעיקר מול חמאס. 

נשיא מצרים עבד אל פתאח א-סיסי אמר בפסגה הערבית כי יש לשחרר את כל גופות החללים הישראלים שנמצאות ברצועה בהקדם האפשרי ולהכניס סיוע הומניטרי תוך השלמת שאר שלבי הסכם הפסקת האש. 

