הוריהם של שורדי השבי סיפרו לכאן חדשות על המפגש הראשון, על עדויותיהם של החטופים ששבו ועל התקווה להשתקם ולחזור לשגרה: "אביתר עבר עינויים קשים וספג השפלות יומיומוית, אבל הוא חזק וייצא מזה"

"אמא, זה אני. חזרתי אותו הדבר, הם לא שברו אותי"

ענת, אימו של שורד השבי מתן אנגרסט ששוחרר היום מעזה, סיפרה הערב (שני) לכאן חדשות כי היא מתכוונת להישאר לצד בנה בבית החולים. "ביקשתי מיטה צמודה אליו, אני לא מתכוונת לעזוב אותו בזמן הקרוב", אמרה.

ענת אנגרסט: "ביקשתי מיטה צמודה למתן, אני לא מתכננת לעזוב אותו בזמן הקרוב. ברגעים הכי קשים הוא דמיין שהוא חוזר הביתה, זה החזיק אותו" | @ittaishick מאיכילוב#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ @talberman pic.twitter.com/RaFHcdf2mM — כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025

על הפגישה הראשונה עם בנה זה שנתיים סיפרה אנגרסט: "ברגע שראיתי את תנועות הגוף שלו ואת הזקיפות שלו התחלתי להבין שמתן חוזר. שהוא לא שבור. הוא עומד על שתי רגליים. מבחינתי זה היה רגע התקווה הראשון".

"המשפט הראשון שהוא אמר לי היה 'אמא, זה אני, מתן. חזרתי אותו הדבר, הם לא שברו אותי'", שחזרה האם. "הבנתי שמה שהתפללתי אליו קרה. שהוא לא איבד את התקווה, שהוא התמודד".

"הוא אמר שהצליח לנתק את הראש מהגוף וזה מה שנתן לו את הכוח לעבור את החקירות והעינויים", סיפרה אימו של מתן, שנחקר בשבי רבות בשל היותו חייל צה"ל. "היכולת הזו שלו לנתק את הראש ולחשוב עלינו בזמן שהוא סובל - היא מה שסייע לו לשרוד ברגעים האלה".

אנגרסט סיפרה כי בנה נדהם מהיחס שקיבל עם שובו ארצה. "הוא ידע שיש מאבק והפגנות, אבל לא הבין את העוצמה. אין לו בקשות מיוחדות, הוא רק רצה להיפגש, לחזור הביתה".

לדבריה, בשיחותיו עם חבריו אחרי שובו שב מתן ואמר "ניצחתי את השבי, ניצחתי את העינויים, לא נתתי להם לשבור אותי".

"אני מרגישה שהשמחה שלו מעורבבת בהמון עצב. הוא איבד את חבריו לטנק ב-7 באוקטובר וידע שיש הרבה חללים וחיילים הרוגים לאורך השנתיים האחרונות. המסר שלו הוא שלא נשכח ולא נסלח, ושהשמחה שלו תמיד תצמח מתוך הכאב הזה".

אביו של אביתר דוד: "הוא עבר עינויים קשים, אבל עומד על רגליו"

אבישי, אביו של אביתר דוד ששוחרר גם הוא היום משבי חמאס, סיפר לכאן חדשות על החיבוק הראשון עם בנו עם חזרתו. "לא דיברנו כמה דקות. רציתי להרגיש אותו, למשש אותם, לנשום אותו. זה החלום שהיה לי בשנתיים האחרונות".

אבישי, אביו של אביתר דוד: "הוא עבר עינויים נפשיים ופיזיים קשים, השפלות יום-יומיות על ידי מפלצות האדם האלה. הוא ירד קרוב ל-35 קילו, זה אחרי שהאכילו אותו בשבועות האחרונים לקראת היציאה" | @hadasgrinberg מבילינסון#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ @talberman pic.twitter.com/r8I8A0TWAa — כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025

לדבריו, בנו עדיין לא מספר הרבה על תקופתו בשבי. "תוך כמה ימים הוא יתחיל להיפתח ולשתף, בליווי של צוותי מקצועי", הסביר.

בחודש אוגוסט פורסם סרטון של דוד מהשבי, שם הוא נראה רזה, חלש ועייף. "הוא עבר עינויים נפשיים ופיזיים קשים ביותר, אין ספק", אמר האב. "הוא ספג השפלות יומיומיות על ידי מפלצות האדם האלה, אבל הוא יצא מזה. יש לו סנטר חזק, הוא יודע להתמודד עם קשיים. היום ראינו אותו עומד על רגליו, מבין איפה הוא נמצא".

לדבריו, שוביו של אביתר האכילו אותו רבות לקראת השחרור, אך למרות זאת הוא חזר במשקל נמוך ב-35 קילוגרם מזה שהיה בו כשנחטף. "הייתה לו איזושהי תחושה שהוא משתחרר, כי הייתה שם תכונה. לא נתנו לו רמזים, כי לא נותנים שם לאנשים להרגיש טוב אפילו לדקה אחת".

"בימים האחרונים הוא שמע כל יום שהיום הוא משתחרר - אז הפסיק להאמין"

אילן, אביו של גיא גלבוע דלאל, התראיין גם הוא הערב למהדורת כאן חדשות וסיפר על המפגש הראשון עם בנו אחרי השבי. "זו הייתה התפרצות של אושר. הוא אמר שהוא כל כך התגעגע, ואמרתי לו שהסיוט שלו נגמר. הוא הגיע למקום הבטוח שלו ועכשיו הכול יהיה בסדר".

לדברי האב, גיא היה בררן בכל הנוגע לאוכל לפני שנחטף. "הוא היה אוכל שניצלים עם אורז, פירה או פתיתים. לא ירקות ולא פירות. היום כשהגיע הוא אמר 'עכשיו אני אוכל הכול, מה שתתנו לי', ובאמת אכל סלט ופירות".

אילן, אביו של גיא גלבוע דלאל: "לפני שהוא נחטף הוא היה בעייתי עם אוכל. עכשיו הוא אמר: 'אני אוכל הכל'. בחודש האחרון האכילו אותם יותר בכוח. שיקרו לו כמה פעמים שהוא משתחרר. ביומיים האחרונים כשאמרו לו הוא כבר לא האמין" | @hadasgrinberg מבילינסון#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_… pic.twitter.com/GJrVPeyq0f — כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025

"ביום שישי אמרו לו שהוא עומד להשתחרר", סיפר אילן. "השובה שלו אמר לו שזה עומד לקרות באותו היום, וזה לא קרה. ביום שבת אמרו לו שוב שהוא משתחרר וזה לא קרה, אז הוא כבר אמר שהוא לא מאמין להם. גם היום הוא לא האמין שזה יקרה, אבל בסוף זה קרה".

"עד לפני חודש וחצי הוא היה עם אביתר דוד במנהרה, ואז הוציאו אותם ולקחו אותם לסיבוב בעזה. אחר כך כבר לא החזירו אותו למנהרה עם אביתר אלא למנהרה אחרת בתוך העיר עזה עם אלון אהל, והם היו ביחד בחודש האחרון", סיפר.

גם גלבוע דלאל סיפר ששוביו האכילו אותו בכוח בחודש האחרון. "בהתחלה זה כאב להם והיה להם קשה, אבל לאט לאט הם התרגלו. אני חושב שזה התחיל אחרי הסרטון של אביתר ובעקבות התגובות השליליות בעולם", הוסיף אילן.

"הבאנו לו את הגיטרה שלו וספרי אנימה שהוא אוהב לקרוא. אחיו הביא את הפלייסטיישן כדי שהם יוכלו לשחק. רצינו להביא דברים שיזכירו לו את הבית", סיפר.