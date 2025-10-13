ההפתעות שחיכו לשבים: פסנתר חשמלי לאלון, גיטרה לאביתר

בבית החולים בילינסון חיכה לגיא גלבוע דלאל מכתב משגריר יפן בישראל, שבירך אותו על שובו. קירות חדרו של אבינתן אור כוסו בתמונות שלו עם משפחתו ועם בת הזוג נועה ארגמני

לשורדי השבי, ששוחררו היום משבי חמאס בתום 738 יום, חיכו הפתעות אישיות ומיוחדות בחדריהם בבית החולים בילינסון - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

הפסנתר של אלון, הגיטרה של אביתר, המכתב המפתיע לגיא והתמונות שחיכו לאבינתן | ההפתעות לשבים בבילינסון עם @hadasgrinberg#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ @talberman pic.twitter.com/hXQaXdhWW1 — כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025

לאלון אהל הובא הפסנתר החשמלי שלו מחדרו בבית, והוא כבר הספיק לנגן עליו בבית החולים אחרי שחיכה לו כל כך. כמו כן, לאביתר דוד חיכתה על המיטה גיטרה, כלי שעליו אהב לנגן לפני שנחטף. בכל שבוע בכיכר החטופים נערך אירוע מוזיקלי במיוחד עבורו - "הג'אם של אביתר".

לגיא גלבוע דלאל, שמאוד מחובר לתרבות היפנית ואף למד את השפה היפנית ותכנן לטייל ביפן, חיכה בחדרו בבית החולים מכתב משגריר יפן, שבירך אותו על שובו והזמין אותו לביקור. בנוסף, הובאו לו מביתו בובות ודמויות אנימציה יפניות שהוא אוהב.

קירות חדרו של אבינתן אור ומיטתו כוסו בתמונות שלו עם בני משפחתו ועם בת הזוג נועה ארגמני כדי לחמם לו את הלב ולהזכיר לו מי אוהב אותו כל כך.

באשר למצב הבריאותי של אלון אהל - אנחנו זוכרים את החשש הגדול לראייה שלו בעין אחת. מבדיקה ראשונית התברר כי הוא לא כל כך רואה טוב בה וכי יש פגיעה בעין, אבל הוא לא איבד את הראייה בה. הוא יזדקק לטיפולים רפואיים.