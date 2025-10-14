יאיר הורן: "לפני שמונה חודשים חזרתי הביתה, אבל רק היום אני חופשי"

שורד השבי שאחיו שוחרר אתמול נשא דברים בדמעות בהצהרה לתקשורת שקיימו משפחות השבים שאושפזו באיכילוב. לישי מירן לביא: "כל מי שיצא לרחוב ותמך בנו - הרגע הזה הוא גם שלכם"

"לפני שמונה חודשים חזרתי הביתה, אבל רק היום אני חופשי"

שידור ישיר בכאן 11:

בני משפחותיהם של שורדי השבי ששוחררו אתמול (שני) מעזה ואושפזו בבית החולים איכילוב בתל אביב מסרו הערב הצהרה לתקשורת.

שורד השבי יאיר הורן, שאחיו איתן הוחזר אתמול מעזה אחרי שנתיים בשבי, נשא דברים בדמעות. "לפני כשמונה חודשים חזרתי הביתה אבל האמת היא שרק היום אני חופשי באמת. רק עכשיו כשאחי הקטן והאהוב איתן סוף סוף חזר אלינו, הלב שלי שוב שלם ואני יכול לחזור לנשום", אמר.

"אי אפשר להסביר במילים את מה שאני מרגיש. זו נשימה ראשונה אחרי כמעט שנתיים של מחנק. סוף סוף אפשר לנשום. לחבק, לגעת, להעז לחייך", הוסיף.

יאיר הורן בדמעות: "לפני שמונה חודשים חזרתי הביתה – אבל רק היום אני חופשי"#מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/hKqN1MXKHs — כאן חדשות (@kann_news) October 14, 2025

"אני קודם כל רוצה לומר תודה. תודה שאחי הקטן חזר אלינו חי ושלם. תודה גדולה לעם ישראל. לאזרחיות ולאזרחים, למשפחות, לילדים, לאנשים שעמדו בצמתים, שצעקו, שהתפללו, שהחזיקו שלטים, שכתבו מכתבים. הרגשתי אתכם, גם מתוך החשיכה. התמיכה שלכם הייתה חבל ההצלה שלי. תודה למשפחות החטופים, שהפכו למשפחה שלי. אנחנו לנצח נישאר משפחה אחת, משפחה של שותפות גורל. ותודה למטה משפחות החטופים, לכל הצוות ואלפי הפעילים המסורים לילות כימים עבורנו. הייתם לנו לבית בימים שבהם הבית התערער".

לישי מירן לביא, רעייתו של עמרי מירן, הודתה לציבור שתמך במאבק המשפחות. "לכל אדם שיצא לרחוב, שהתנדב, שתמך בנו המשפחות - הערב כשאתם מסתכלים על התמונות והסרטונים תדעו שהרגע הזה הוא גם שלכם", אמר.

"עמרי ראה אותנו, שמע אותנו, והיינו עבורו כאוויר לנשימה, גם ברגעים הנוראיים ביותר כשחשב שזה הסוף - והיו רבים כאלה. בשבועות האחרונים הלחימה התקיימה ממש מעל הראש של עמרי בעזה. לשמחתי, הצלחנו להביא להסכם לפני מה שיכל היה להיות סוף מר ונורא מכל", הוסיפה.

מירן לביא התייחסה בדבריה גם לסוגיית החטופים החללים שעדיין מוחזקים בידי חמאס, וקראה להשיבם. בסיום דבריה קראה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי המלחמה. "אתמול החל מסע השיקום הלאומי שלנו, כעם. מסע שלא יוכל להסתיים עד שלא ישוב החטוף האחרון ועד שלא תוקם ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו נהיה חלק מהמאבק הזה. עד החטוף האחרון. עד הקמתה של ועדת חקירה. כי רק כך נייצר מדינה ראויה עבור מי ששילם בחייו. רק כך נייצר מדינה שראויה לילדים שלנו, בה רוני ועלמא יוכלו לגדול".

ויקי, אימו של שורד השבי החייל נמרוד כהן, סיפרה: "נמרוד חזר אלינו רזה במיוחד, עייף ומותש - אך עם חיוך ענק על פניו. חיוך שמספר על חיים חדשים שניצבים בפניו. אבל אל תתנו לחיוך להטעות. הדרך עוד ארוכה".

"כולנו מגויסים למשימה להחזיר את נמרוד לחיים נורמליים ככל האפשר. נחבק אותו, נעטוף אותו, ויחד, יד ביד, נלווה אותו במסע ארוך, משמח ומלא תקווה".

כהן הודתה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולשליחיו סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, "שהפכו עולמות כדי שנמרוד יחזור אליי".

"תודה לחיילי צה"ל, בסדיר ובמילואים, ולבני משפחותיהם - שלא עצמתם עין כמוני במשך השנתיים האחרונות. תודה למטה משפחות החטופים, ולכל המתנדבים שעטפו אותנו מהיום הראשון עד האחרון. תודה גם לאותם שרים בממשלה - שכן היה להם אכפת, וכן פעלו. תודה מעומק הלב. ולכם, אזרחיות ואזרחי ישראל, שלא ויתרתם. במשך שנתיים יצאתם איתנו לרחובות, נלחמתם איתנו על הערבות ההדדית, על הזהות שלנו כמדינה, על הערכים שאנחנו רוצים להנחיל לדורות הבאים".

בהמשך הערב תתקיים הצהרה גם בנוגע למצבם של החטופים שאושפזו אמש בבית החולים שיבא תל השומר, שם אושפזו אמש גלי וזיו ברמן, דוד ואריאל קוניו, רום ברסלבסקי, בר קופרשטיין, אלקנה בוחבוט, יוסף אוחנה, מקסים הרקין ושגב חלפון.