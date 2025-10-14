נועה ארגמני: "נגד כל הסיכויים - אני ואבינתן התאחדנו וניצחנו"

שורדת השבי, שחולצה מעזה ביוני 2024, התאחדה סוף סוף עם בן זוגה שנחטף יחד איתה מפסטיבל נובה וששוחרר אתמול משבי חמאס: "לא אוכל להסביר במילים את קשת הרגשות. שנינו ראינו את המוות מול העיניים בכל כך הרבה הזדמנויות"

שורדת השבי נועה ארגמני, שחולצה משבי חמאס בחודש יוני 2024, פרסמה היום (שלישי) פוסט ברשת אינסטגרם על האיחוד עם בן זוגה, אבינתן אור, ששוחרר אתמול אחרי שנתיים בשבי בעזה. השניים נחטפו יחד ממסיבת נובה בחניון רעים ב-7 באוקטובר 2023 והופרדו מיד לאחר מכן.

"שנתיים. שנתיים עברו מאז הרגע האחרון שראיתי את אבינתן אהוב ליבי. שנתיים עברו מאז הרגע שמחבלים חטפו אותנו, שמו אותי על אופנוע והפרידו ביני לבין אבינתן לעיניי כל העולם", כתבה ארגמני.

תיעוד חטיפתם של ארגמני ואור ב-7 באוקטובר

"מאותו רגע התחלנו את המסעות שלנו בנפרד. אני הייתי בשבי עם ילדים, נשים ומבוגרים בזמן שאבינתן היה כל הזמן לבד. אני הייתי רוב הזמן מוחזקת בתוך בתים בזמן שאבינתן היה רק במנהרות. חמאס פרסם סרטונים ואותות חיים ממני בזמן שבהקשר לאבינתן לא היה מידע כלל. אני הייתי 246 יום בשבי החמאס בזמן שאבינתן היה 738 יום. אני חזרתי בחילוץ ואבינתן חזר בעסקה. אבל שנינו, נגד כל הסיכויים, חזרנו הביתה והתאחדנו שוב".

"לא אוכל להסביר במילים את קשת הרגשות שבו ראיתי אותו לראשונה אחרי כל כך הרבה זמן. כל אחד מאיתנו ראה את המוות מול העיניים בכל כך הרבה הזדמנויות ולמרות זאת, אחרי שנתיים בנפרד אנחנו סוף סוף עושים את הצעד הראשון שלנו ביחד במדינת ישראל.

סוף סוף שנינו יכולים להתחיל את השיקום שלנו ביחד, השיקום עוד ארוך, עוד לא באמת הצלחנו לעכל מה קרה פה בשנתיים האחרונות אבל אנחנו ניצחנו. ניצחנו את המלחמה האישית שלנו ושל כל העולם שנלחם יחד איתנו להגיע לרגע הזה והנה עכשיו הגיע הזמן שנתחיל את המסע המשותף שלנו ביחד".

נועה ואבינתן עם שחרורו מהשבי, אתמול

"אני רוצה להגיד תודה ענקית קודם כל לחיילים ולכוחות הביטחון, שנלחמים כבר כל כך הרבה זמן ומסכנים את החיים שלהם למעננו כל יום. תודה למשפחה, לחברים ולכל מי שהשמיע את קולנו בזמן שלא יכולנו לדבר. לכל עם ישראל ולעולם כולו שחיבק אותנו, לכל אנשים המופלאים שתמכו בנו בזמנים הקשים ולעולם לא איבדו תקווה במשך התקופה הארוכה הזאת לממשל האמריקני שפתח לי את הדלת ותמיד היה שם להקשיב. במיוחד לנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר שעמדו לצידנו על מנת להחזיר את אבינתן וכל החטופים ועזרו לנו להתגבר על החושך".

"לא נשכח לרגע את הנופלים והנרצחים, לא נפסיק להילחם עד שכל החללים יחזרו הביתה לקבורה ראויה בישראל. תודה, תודה, תודה!

זה לעולם לא היה יכול לקרות בלעדיכם. We are back".