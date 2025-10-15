אימו של רום ברסלבסקי: "הוא סבל מהתעללות, ביקשו ממנו להתאסלם"

תמי, אימו של שורד השבי, סיפרה על תקופתו של רום בשבי בעזה. "אחרי חודש עם חצי פיתה יבשה בכל ערב, הוא שרף מדים וספר של מחבל והכין לעצמו סיר פסטה", סיפרה. עוד הוסיפה: "הוא ראה את גופות החטופים לפני שהשתחרר, ואמר לגל הירש 'המשימה שלכם לא הסתיימה'"

יומיים לאחר ששוחרר, תמי, אימו של שורד השבי רום ברסלבסקי, סיפרה היום (רביעי) לכאן חדשות פרטים חדשים על השנתיים שעברו על רום בשבי חמאס.

תמי סיפרה: "רום סיפר לי שבין אפריל ליולי הם התעללו בו יותר. כמה פעמים ביום הם היו נותנים לו מכות בשוט ובדברים שאמנע מלהגיד. הוא ספג את זה. הוא אמר לי 'אמא, כל הזמן ידעתי שזה ייגמר'". היא הוסיפה: "חשוב לו לשמור על הזהות היהודית שלו כי הם ביקשו ממנו להתאסלם. ניסו לפתות אותו באוכל ובמתנות קטנות. הוא לא נשבר ולא עשה את זה".

"הוא מספר דברים כבדרך אגב, הוא לא מתעמק", אמרה תמי. "דברים מזעזעים, הלב שלי מתכווץ ויוצא אליו. אני רק יכולה לחבק אותו, הוא לא שם, הוא כאן לידי. אני עושה איתו את כל הדרך עד שהוא יתחיל לחזור לחיים", הוסיפה.

תמי סיפרה גם כי מחבלי חמאס היו משקרים לרום לגבי המצב בארץ ועל המאבק לשחרורו: "סיפרו לו שאנחנו שבורים, שאין לנו כוח לקום ולהפגין. שהוא כנראה לא כל כך חשוב ושאין לו לאן לחזור. סיפרו לו שישראל נפלה, שכמעט 3,000 חיילים נפלו".

רום ברסלבסקי ומשפחתו צילום: דובר צה"ל

"בהתחלה הוא סיפר שהוא היה במקום מסוים במשך ארבעה שבועות, היה מקום רע רע רע. אזקו אותו בידיים וברגליים, ונתנו לו חצי פיתה יבשה בערב", סיפרה תמי. "הוא אמר לעצמו שהוא חייב לעשות משהו ולא להישאר שם. בסוף החודש הוא עשה מעשה. הוא הצליח להשתחרר מהאזיקים, לקח בגדים של מחבל וספר, הדליק אותם, והכין על זה סיר פסטה".

"כשהריח יצא החוצה וההמון העזתי חשב שיש שריפה, הוא נכנס מתחת למיטה והתכסה. הם הבינו שיש שם אסיר, ניסו לחפש אותו אך השובה שלו הגיע והעביר אותו למקום קצת יותר טוב. האמונה החזיקה אותו".

תמי סיפרה על פגישה של רום ושל מתאם השבויים והנעדרים גל הירש לאחר ששוחרר מהשבי. "הוא אמר לו 'המשימה שלכם לא הושלמה'. הוא סיפר שהוא ראה את גופות החטופים לפני שהשתחרר".

"הוא לא מבין את גודל האירוע, כמה הוא גיבור. הוא אומר שהוא לא צריך כלום. הוא רק עומד בחלון ומביט לשמיים ואומר שזה מה שהוא רוצה. שמיים, שמש ואוויר של חופש", הוסיפה.