אביו של מתן אנגרסט חושף: "הוא קיבל סידור מבכיר חמאס והתפלל 3 פעמים ביום"

בריאיון בכאן רשת ב' שיתף חגי אנגרסט: "זה ילד שלא מאמין שהוא יכול לשתות מים ושהוא יכול לבחור מהשפע שיש על השולחן, לא היה להם שם כלום". לדבריו, מתן אמר להם: "אם המחבלים היו מגלים כמה הפציעות שלי קשות – הם היו מחסלים אותי בדרך לעזה"

יומיים אחרי שחזר משבי חמאס, חגי אנגרסט אביו של שורד השבי מתן אנגרסט חשף בראיון בכאן רשת ב': "הוא התפלל שלוש פעמים ביום באמצעות סידור שהוא ביקש משוביו וקיבל מבכיר חמאס. הוא עבר ממקום למקום. התנאים שלו היו הרבה יותר קשים והוא סבל מיותר עינויים - הוא חייל שנלחם נגדם".

האזינו לריאיון המלא בכאן רשת ב'

חגי שיתף: "אנחנו מסתכלים עליו ואומרים לו - 'אתה נס, אנחנו לא מאמינים שאתה מתהלך בבית החולים'. מתן הוא ילד מאוד חזק. הוא מאוד רוצה לדעת את הסטטוס של כל אחד מאנשי הצוות שלו, הוא חי את הצוות שלו עדיין. מתן מעריץ את דניאל פרץ, כמה הוא גיבור ומה שהיה שם בקרב הזה".

הוא אמר לנו 'אם המחבלים היו מגלים כמה הפציעות שלי קשות – הם היו מחסלים אותי כבר בדרך לעזה'

על ההתמודדות הראשונית לאחר שנתיים בשבי, סיפר: "זה ילד שלא מאמין שהוא יכול לשתות מים ושהוא יכול לבחור מהשפע שיש על השולחן. אין להם שם כלום, הם שבורים שם לגמרי. אנחנו צריכים לבנות אותו מחדש, הוא לא יודע כלום על המצב. הוא מקבל נתונים בקצב מאוד מהיר ומבקש למתן את הקצב".

"הוא עבר גיהינום, והוא בסדר בסה"כ, מוסיף להתחזק", אמר. "אנחנו נתקן את הנזקים. רואים עליו את שרידי הלחימה של 7 באוקטובר. הרוב לא טופל והיו פציעות גדולות פתוחות כמה חודשים טובים".

צרחות של אושר: תיעוד המפגש בין שורד השבי מתן אנגרסט ושלושת אחיו

צרחות של אושר: תיעוד המפגש בין שורד השבי מתן אנגרסט ושלושת אחיו

(צילום: יוסי פונס, לע"מ) pic.twitter.com/N9cRRpyxcc — כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025

לדברי אביו, מתן הבין את ההסתערות שהייתה על המוצב ב-7 באוקטובר: "הוא מתאר מה הם עשו שם, הם גיבורים. הוא דרס המונים מהם, הם הרגו הרבה מאוד מחבלים. הם ידעו מה תהיה התוצאה. הוא ידע שהוא שרד ושלושת חבריו לצוות נפלו בקרב. הוא אומר - 'אם המחבלים היו מודעים לכמה הפציעות שלי קשות היו מחסלים אותי כבר בדרך לעזה'".

לאחר זיהוי החלל החטוף תמיר נמרודי, שהוגדר בחיים עם חשש כבד לחייו, אמר חגי: "משפחת נמרודי היא אחת המשפחות הקרובות אלינו. קיבלנו את הבשורה הקשה הזו מאוד הבוקר. קיווינו שנוכל לחבק את אלון חירות ואת תמיר ביחד, זה יום קשה מאוד".