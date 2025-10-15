אביו של אבינתן אור: "הוא ניסה לברוח במהלך השבי, ואז השמירה סביבו החמירה"

הביתה. ירון אור, אביו של שורד השבי אבינתן אור, סיפר הבוקר (רביעי) בריאיון לתוכנית "קלמן-ליברמן" בכאן רשת ב' כי אבינתן ניסה לברוח משבי חמאס. הוא נענש בתגובה לכך ונאזק לכלוב והאנשים ששמרו עליו היו מחבלים שמשפחותיהם נפגעו מאש צה"ל. "אבינתן ניסה לברוח מהשבי ואז הרביצו לו", שיתף ירון. "הוא היה סגור בכלוב, ברוחב המזרון ובגובה 1.80. במשך יותר משנה הוא היה אזוק לסורגים. נס שלא פגעו בו".

האזינו:



אור סיפר על ניסיון בריחה של בנו: "היה לו פעם אחת ניסיון בריחה, שבעקבותיו הייתה החמרה של התנאים שלו. אז הרביצו לו. אבל מהרגע הראשון עד הרגע האחרון של השנתיים, הוא היה במנהרה. לא הרעיבו אותו, אבל האוכל היה דל. הוא רזה מאוד. מסביבו היו כל מיני שומרים שקרובים שלהם נהרגו בהפצצות של צה”ל. ואני חושב שזה פשוט נס שלא פגעו בו".



כאמור, בתגובה לניסיון הבריחה, אבינתן "נענש" והוקשחו תנאיו. "הוא היה אזוק לסורגים. זה מקום מסורג שהגובה שלו מטר 80, והאורך הוא אורך המזרון פלוס קצת, הרוחב הוא רוחב המזרון פלוס קצת. תקרא לזה כלוב.

כשנשאל איך אבינתן העביר את הזמן, אור אמר: "זה החלק הקשה ביותר, כי לא היה לו ספרים ולא היה לו שום דבר. היה לו באיזשהו שלב קובייה הונגרית. לא היה לו כלום, ופשוט אני לא יודע איך הוא יצא שפוי מזה, באמת. זה נס. הוא היה מנותק לגמרי מאיזשהו אחד דובר עברית במשך כל השנתיים האלה. קשר של מי שנותן לו אוכל, דברים כאלה. אסרו עליהם לתת לו נתונים או לתת לו דיווחים או דברים כאלה. הוא היה די מנותק".

אור תיאר את מצבו הנפשי של בנו: "נפשית, ברוך ה', זה אותו אבינתן, אותו חוש הומור, אותו חוסן. לפחות כרגע נראה שלא רק שלא השתנה, אלא אפילו התחזק. כשהוא חזר התנפלנו עליו, מסכן. הוא גם התנפל עלינו. זה היה פשוט כמו שאתה מרחף באוויר. פחדנו שלא נגיע לזה, ממש ממש פחדנו. חששתי מזה, אם אני אסתכל לו בעיניים מה אני אראה".

לדבריו של ירון, אבינתן לא ידע את המימדים של 7 באוקטובר: "הוא הבין שיש מלחמה, והוא חשב שהמלחמה הזאת צריך לסיים, גם על חשבון החטופים. הוא לא ידע את הממדים של שבעה באוקטובר. הוא אמר את זה לראש הממשלה, הוא אמר את זה לנו ממש בהתחלה - חשבתי שאני אשאר שם שנים, כי לא ישחררו אותי עד שיגמרו את המלחמה וזה מה שצריך לעשות".

"אני זוכר שיש כאלה שלא זכו ומחכים ליקירהם לקבורה בקבר ישראל", אמר אור. "ואני זוכר את החללים של צה”ל והפצועים שבזכותם הגענו ליום הזה. יודע שקיבלנו מתנה מיוחדת, שבניגוד שלא כולם קיבלו".