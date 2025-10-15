מתן אנגרסט ספד למפקדו סרן דניאל פרץ: "הוא הגיבור שלי ויישאר איתי לתמיד"

מתן אנגרסט ספד למפקדו סרן דניאל פרץ: "הוא הגיבור שלי"
דניאל פרץ, שנפל ב-7 באוקטובר כששירת כמפקד טנק ונחטף לרצועת עזה, הובא למנוחות בהר הרצל. חברו לצוות, שורד השבי מתן אנגרסט, ספד לו יומיים לאחר שחזר. על איתי חן, גם הוא חבר בצוות הטנק שנפל ונחטף אך טרם חזר, אמר: "הייתי מוכן להיכנס לעזה כדי להחזיר אותו"
מחבר חיים גולדיטש
שורד השבי מתן אנגרסט בהלווייתו של מפקדו, סרן דניאל פרץ
שורד השבי מתן אנגרסט בהלווייתו של מפקדו, סרן דניאל פרץ צילום: -

סרן דניאל פרץ, שנפל ב-7 באוקטובר בזמן ששירת כמפקד טנק ונחטף לרצועת עזה, הובא למנוחות הערב (רביעי) בהר הרצל לאחר שחזר בפעימת החטופים החללים לפני כיומיים. חברו לצוות, שורד השבי מתן אנגרסט שנחטף גם הוא וחזר בחיים, ספד לו. 

"זו זכות בשבילי לדבר פה. אני רוצה להגיד לכם שהצוות שלי הם גיבורים אמיתיים. אני לא התכוננתי מראש לשום דבר, זה המעט שאני יכול לעשות בשביל דניאל ובשביל כל הצוות", אמר מתן.

הוא המשיך: "דניאל פרץ הוא דמות להערצה. מי שזכה להכיר אותו יודע, הוא סמל. סמל במדינה, גיבור ישראל. יחד עם כל הצוות. דניאל תמיד יהיה המפקד שלי, עד הרגע שאני אמות. גם איתי וגם תומר, הם חלק בלתי נפרד מהלחימה שהייתה ב-7 באוקטובר. אי אפשר להבין מה שהלך שם". עוד אמר: "הוא יישאר איתי תמיד". 

מתן התייחס גם לאיתי חן, חבר נוסף לצוות שנפל גם הוא ונחטף על ידי מחבלי חמאס, ועדיין נמצא ברצועה: "נמשיך להילחם על איתי חן גם, עד שהוא יחזור. הייתי מוכן להיכנס עכשיו לעזה כדי להחזיר אותו". 

דניאל, בנם של שלי שרון ודורון אליעזר, נולד ביום י' באייר תשס"א (3.5.2001) בדרום אפריקה. אח ליונתן, עדינה ושירה. עלה עם משפחתו ארצה בשנת 2014.

ביום 29.11.2020 התגייס לצה"ל ושירת בחיל השריון. נפל בקרב ב-7 באוקטובר. בן 22 בנופלו. הותיר אחריו הורים ושלושה אחים. לאחר נפילתו הועלה לדרגת סרן.

