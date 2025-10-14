גיא אילוז, ביפין ג'ושי ושני חטופים חללים נוספים זוהו

גיא אילוז נחטף בחיים ומת מפצעיו לאחר שלא קיבל טיפול רפואי הולם בשבי חמאס • ההערכה היא שביפין ג'ושי נרצח בשבי בחודשים הראשונים למלחמה • בישראל ממתינים לשחרור גופותיהם של 24 חטופים חללים נוספים ומוטרדים מהפרת ההסכמות בין ישראל לחמאס

גיא אילוז, ביפין ג'ושי ושני חטופים חללים נוספים, אשר משפחתם טרם התירה את שמם לפרסום, זוהו במכון לרפואה משפטית לאחר ששבו אתמול לישראל. כך הודיע היום (שלישי) דובר צה"ל צה"ל.

באשר לנסיבות מותם של השניים, מדובר צה"ל נמסר כי על פי המידע והמודיעין העומד לרשותו, גיא אילוז ז"ל נפצע ונחטף בחיים לאחר שברח ממסיבת הנובה למרחב תל גמה, על ידי ארגון הטרור חמאס. הוא מת מפצעיו לאחר שלא קיבל טיפול רפואי הולם בשבי חמאס, בן 26 במותו.

לגבי ביפין ג'ושי ז"ל, בעל אזרחות נפאלית, שנחטף בגיל 23 ממיגונית בקיבוץ עלומים, על ידי ארגון הטרור חמאס - ההערכה היא כי נרצח בשבי בחודשים הראשונים למלחמה. עם זאת, הובהר כי המסקנות הסופיות לגבי נסיבות מותם של השניים יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית.

צה״ל שם והדגיש כי "חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את כל החטופים למשפחותיהם ולקבורה ראויה".

ממטה משפחות החטופים נמסר: "לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם, השבתם של גיא וביפין ז"ל, יחד עם שני חטופים חללים נוספים, היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי וודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים. לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת כל 24 החטופים והחטופה".

ארונות החטופים החללים הועברו אתמול מידי חמאס לצלב האדום, שהעבירו אותם לידי כוחות הביטחון בישראל. אחרי שחצו את הגבול הועברו למכון לרפואה משפטית באבו-כביר, שם זוהו גופותיהם סופית. משפחתו של החטוף ביפין ג'ושי, שהוגדר כחטוף שיש חשש כבד לחייו, התבשרה אתמול על מותו לאחר חודשים ארוכים של חוסר ודאות.

סיפורי החללים שהושבו לקבורה

גיא אילוז

גדל ברעננה, מוכר בתעשיית המוזיקה כמי שהיה טכנאי הקול של אומנים רבים, ביניהם להקת היהודים, מתי כספי ושלום חנוך. הוא תועד נמלט מאזור המסיבה בנובה ב-7 באוקטובר והספיק לעדכן את קרוביו שיורים עליו: "אבא אני אוהב אותך, ירו בי, חטפתי כדור". גיא נחטף חי ופצוע ונרצח בשבי חמאס. לפי שורדת השבי מיה רגב, הוא נחטף מחוסר הכרה ושכב בודד שבוע שלם, כבול למיטתו.

יום וחצי לפני מותו, רגב הוכנסה לחדרו בבית החולים, שם אמר לה שאמו היא האישה החזקה ביותר בעולם, ושברגע שיחזור הביתה יחבק אותה ולא יעזוב לעולם. קרובים תיארו אותו כאדם עם לב ענק, שרצה רק שלאנשים יהיה טוב וישמחו, האנרגיה של גיא שידרה אהבה וכבוד. גיא בנם של מישל ודוריס ואח לאורי ומאיה.

אילוז נחטף יחד עם חברו הטוב אלמוג סרוסי שנרצח גם הוא בשבי. גיא וידאה, חברו הטוב תיאר אותו בריאיון לכאן חדשות: "הוא בן אדם עם לב ענק, שרצה שלאנשים יהיה רק טוב ושישמחו". גם המוזיקאי משה לוי שעבד עימו סיפר: "סביב גיא היה שדה אנרגיה, אהבה וכבוד למי שאתה. הוא היה צליל יפה".

ביפין ג'ושי

נולד וגדל בנפאל, בעיירה למרגלות הרי ההימלאיה. הוא הגיע לישראל שבועות ספורים לפני הטבח כסטודנט כדי ללמוד חקלאות בקיבוץ עלומים ולחזור למדינתו עם מקצוע. ביפין התאהב מיד בישראל, ומדי יום שלח למשפחתו סרטונים מחייו החדשים בקיבוץ. הוא חלם לפתח את החקלאות במדינתו, להמשיך ליצור שירים כראפר חובב ולשחק כדורגל. ב-7 באוקטובר, ברח ביפין למיגונית בקיבוץ עם סטודנטים זרים נוספים, הדף רימון חי בידיים חשופות ובגבורתו הציל חיים רבים. הוא בן למהננדה ופדמה, ואח גדול לפושפה בת ה-18.

דקות לפני חטיפתו, הוא הספיק להצטלם עם חבריו ששהו איתו במיגונית, בה נרצחו 10 סטודנטים זרים. חברו ששרד את הירי במיגונית תיאר את ביפין כמי שהתנהל בגבורה כשהגן על חבריו. אות החיים האחרון שניתן ממנו היה מתוך תיעוד בבית החולים שיפא בעזה, שמצאו כוחות צה"ל בעת הפשיטה שם. בתיעוד נראים מחבלי חמאס כשהם מובילים את ביפין בכניסה לבית החולים ונעלמים במסדרונות.