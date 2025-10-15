21 עוד שם

ארגוני טרור בעזה מסרו לחמאס חטופים חללים; גורם ביטחוני: "לא ניתן לזה להימרח"

גורם ישראלי: חמאס קיבל חטופים חללים מארגוני טרור בעזה
חמאס הודיע כי ישיב שני חללים הערב בשעה 22:00. ארגון הטרור לא פרסם את שמותיהם, וההודעה הרשמית על זהותם תימסר רק אחרי השלמת הזיהוי במכון לרפואה משפטית
חמאס מוסר חטופים חללים לידי הצלב האדום, אוקטובר 2025
חמאס מוסר חטופים חללים לידי הצלב האדום, אוקטובר 2025 צילום: -

בימים האחרונים נמסרו לידי חמאס חטופים חללים מידי ארגוני טרור נוספים הפועלים בעזה - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות מפי מקורות המעורים בנושא. נעשה מאמץ ללחוץ את חמאס להעביר לידי ישראל יותר חללים. גורם ביטחוני אמר: "לא ניתן להחזרת החללים להימרח. חמאס צריך לפעול באופן רציני". 

חמאס הודיע כי ימסור לישראל שני חטופים חללים הערב בשעה 22:00. כמו בפעימות הקודמות, נציגי הצלב האדום יגיעו לנקודות חבירה בעיר עזה, בהם ימסרו ארונות החטופים החללים. הם יועברו לידי כוח צה"ל בשטח הרצועה, ולאחר טקס קצר בגבול כולל קריאת פרקי תהילים וכיסוי הארונות בדגל ישראל, הארונות יועברו בשיירה מאובטחת לזיהוי במכון לרפואה משפטית באבו כביר. 

חמאס לא פרסם את שמות החללים שבכוונתו להשיב ארצה, וההודעה הרשמית על זהותם תימסר רק אחרי השלמת זיהויים במכון לרפואה משפטית.

גורמי ביטחון אומרים גם הערב כי חמאס מחזיק בחטופים חללים נוספים ויכול להשיבם לישראל בהתאם למתווה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וכי על המתווכות להמשיך להפעיל לחץ על הארגון. בינתיים, בישראל החליטו שלא לאפשר את פתיחת מעבר רפיח לתנועת פלסטינים, עד שחמאס לא יעשה יותר בנושא. 

