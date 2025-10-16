במשפחתה של ענבר הימן, שנרצחה ב-7 באוקטובר והוחזקה בשבי בעזה, סוגרים הבוקר מעגל כואב: "תמיד רצינו להחזיר אותה הביתה כדי שנוכל להתחיל לאסוף את הרסיסים. לא בטוח שאפשר להשתקם מאסון כזה"

החטופה החללה ענבר הימן, שנרצחה ב-7 באוקטובר וגופתה נחטפה לעזה, הושבה הלילה (חמישי) ארצה אחרי שנתיים בשבי. בריאיון בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב' שיתפה דודתה חנה כהן בתחושות במשפחת הימן הבוקר, וחשפה פרטים נוספים מחטיפתה.

"זו זכות ענקית שזכיתי באחיינית כל כך מדהימה, חבל שזה היה רק ל-27 שנים. ענבר הטהורה שלנו הייתה שלוש שנים בקרקל. זכינו היום מצד אחד להחזיר אותה מעזה אבל מצד שני זה עצב גדול", אמרה חנה. "זאת שואה שנכפתה עלינו, והשבר פה הוא שבר עצום. תמיד רציתי להחזיר את ענבר הביתה ושנוכל להתחיל לאסוף את הרסיסים. אני לא יודעת אם אפשר להשתקם מאסון כזה. אבל נאסוף את הרסיסים וננסה להמשיך. היא אבידה שאין לתאר אותה".

חנה כהן, דודתה של ענבר הימן שהושבה מעזה, בריאיון ל-@golan_aryeh: היא אבידה שאין לתאר, עכשיו סוף סוף נוכל להתחיל לאסוף את השברים



חנה שיתפה ברגעי האימה שאפפו את משפחת הימן בימים שלאחר 7 באוקטובר. "למחרת בבוקר יצא סרטון בטלגרם של חמאס בו רואים את ענבר כשהם יורים בה והיא נופלת ארצה לרצפה", תיארה. "רואים אותם מרימים אותה מהידיים ומהרגליים כשהדם שלה על ידיהם, והם מעלים אותה על אופנוע כשכולם צוהלים שם מסביבה, וחוטפים אותה לתוך עזה".

ענבר הימן, בת 27 מחיפה, הושבה הלילה ארצה עם החלל החטוף רס"ם מוחמד אלאטרש. היא נחטפה ממסיבת ה"נובה" בקיבוץ רעים, וב-15 בדצמבר 2023 התבשרה משפחתה כי נרצחה ב-7 באוקטובר וגופתה מוחזקת בשבי חמאס. ענבר הייתה אמנית, שעסקה בעיצוב גרפי וציירה גרפיטי. על יצירותיה הייתה חותמת את הכינוי "פינק".

בשבת השחורה הגיעה ענבר למסיבה יחד עם חברתה, כ"הלפרית", במטרה לסייע לאנשים שחשו ברע בעקבות שימוש בסמים ובאלכוהול. כשהתחילה מתקפת הטילים היא הספיקה להתחבא מתחת לבמת המסיבה ולהתכתב עם אחיה ולומר לו שהיא מסתתרת. לבקשת הכוחות באזור היא התפנתה משם והספיקה להגיע עד לקיבוץ בארי - שם תפסו אותה המחבלים וחטפו אותה.