שני החטופים שהושבו: ענבר הימן ורס"ם מחמד אלאטרש

במכון לרפואה משפטית זוהו הלילה גופותיהם של החטופים החללים ענבר הימן ורס"ם מחמד אלאטרש. כך הודיע הבוקר (חמישי) משרד ראש הממשלה. נציגי צה"ל הודיעו למשפחותיהם כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים. הלווייתו של רס"ם אלאטרש תתקיים בשעה 13:00 ביישוב הבדואי סעווה.

דודתה של ענבר היימן, חנה כהן, סיפרה הבוקר כי אחייניתה היתה מפקדת ביחידת "קרקל" בצה"ל. "ענבר שלנו, פרט שאני יכולה היום לחשוף, היתה מפקדת ב'קרקל' שלוש שנים", אמרה כהן בריאיון לאריה גולן בכאן רשת ב'. "ילדה אמיצה, גיבורה, הגנה עלינו, על אזרחי מדינת ישראל, שלוש שנים. תמיד רציתי להחזיר את ענבר הביתה כדי שההורים שלה יאספו את הרסיסים. אני לא יודעת אם אפשר להשתקם מאסון כזה, אבל לפחות לאסוף את הרסיסים שלהם".

ענבר הימן, בת 27 מחיפה, נחטפה ממסיבת "נובה" בקיבוץ רעים. ב-15 בדצמבר 2023 התבשרה משפחתה כי ענבר נרצחה ב-7 באוקטובר וגופתה מוחזקת בשבי חמאס. ענבר הייתה אמנית, שעסקה בעיצוב גרפי וציירה גרפיטי. על יצירותיה הייתה חותמת את הכינוי "פינק". ענבר הייתה בזוגיות עם נועם והשניים היו אמורים להתחיל את שנתם הרביעית יחד כסטודנטים לתקשורת חזותית.

ענבר הגיעה למסיבה יחד עם חברתה, כ"הלפרית", במטרה לסייע לאנשים שחשו ברע בעקבות שימוש בסמים ובאלכוהול. כשהתחילה מתקפת הטילים היא הספיקה להתחבא מתחת לבמת המסיבה ולהתכתב עם אחיה ולומר לו שהיא מסתתרת. לבקשת הכוחות באזור, היא התפנתה משם והספיקה להגיע עד לקיבוץ בארי שם תפסו אותה המחבלים וחטפו אותה.

רס"ם מחמד אלאטרש, בן 39 מסעווה שבנגב, שירת כגשש בחטיבה הצפונית של אוגדת עזה. ב-24 ביוני 2024 הודיע דובר צה"ל כי הוא נפל בקרב ב-7 באוקטובר וגופתו מוחזקת בשבי ברצועת עזה. אלאטרש הניח שתי נשים ו-13 ילדים.

בפעימה שהוחזרה ביום שלישי, זוהו החטופים איתן לוי, אוריאל ברוך וסמ"ר תמיר נמרודי. גופה רביעית שנמסרה לישראל הולבשה במדי צה"ל - אך לא הייתה של חטוף ישראלי.

בפעימה שהוחזרה ביום שני, זוהו החטופים החללים גיא אילוז, ביפין ג'ושי, יוסי שרעבי וסרן דניאל פרץ. על פי ההסכמות שהושגו ונחתמו, ארגון הטרור חמאס אמור היה להשיב את כל החטופים, החיים והחללים, בתוך 72 שעות מכניסת ההסכם לתוקף. עם זאת, כבר לפני פקיעת 72 השעות, טען חמאס כי הוא אינו יודע היכן נמצאים כל החטופים החללים שנותרו ברצועה.