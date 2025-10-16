תינוקת כבת שנה נהרגה מטביעה בדלי מים בירושלים

הפעוטה נפגעה אנושות מטביעה בביתה שבשכונת מאה שערים בבירה ופונתה תוך פעולות החייאה לבית החולים, שם נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירת המקרה
מחבר חיים גולדיטש
אמבולנס, ארכיון
אמבולנס, ארכיון צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90

תינוקת כבת שנה נהרגה היום (חמישי) כתוצאה מטביעה בדלי מים בביתה בשכונת מאה שערים בירושלים. הפעוטה פונתה תוך פעולות החייאה לבית החולים, שם נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירת המקרה. 

כונני מד"א שהוזעקו לזירת האירוע ברחוב שפיצר בעיר מצאו את הפעוטה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק ונשימה. מתנדב מיחידת האופנועים של "צוות הצלה" סיפר: "יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בה פעולות החייאה מתקדמות הכוללות עיסויי לב והנשמות, והיא פונתה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב אנוש, תוך כדי המשך פעולות החייאה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה הר הצופים בעיר". 

תגיות |
