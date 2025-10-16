מתן אנגרסט איבד את ההכרה כמה פעמים, עמרי מירן "שמע והרגיש את צה"ל"

בני משפחתו של עמרי מירן סיפרו לכאן חדשות כי הוא הוחזק במעמקי האדמה וכי היה אזוק למשך תקופות ארוכות. בחודשים ינואר-פברואר 2024 אכל מנת אורז קטנה בכל יומיים. אביו של מתן אנגרסט: הוא ניתק את עצמו ממה שסביבו כדי לשרוד

בני משפחתו של שורד השבי עמרי מירן סיפרו לכאן חדשות כי הוא היה אזוק למשך תקופות ארוכות, הוחזק במעמקי האדמה ושמע ואף הרגיש את כוחות צה"ל.

עמרי מירן שמע את צה"ל מבטן האדמה ועבר בין מקומות רבים, מתן אנגרסט עבר עינויים קשים מאוד – ואף איבד את הכרתו מספר פעמים | @kettydor עם עדויות חדשות מהשבי#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/72WHQ1HMAj — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2025

לדברי בני המשפחה, מירן עבר בין המון מקומות ברחבי הרצועה ושוביו התחלפו ועל כן גם תנאי השבי שלו. הם סיפרו כי היו ימים שבהם אכל מנת אורז קטנה בכל יומיים, בעיקר בחודשים ינואר-פברואר 2024, וכי בימים אחרים, עם שובים שונים, בישל להם ולעצמו.

עוד אמרו בני המשפחה כי מירן האזין לשידורי אל-ג'זירה וצפה בהם, ואף ראה את משפחתו.

בבית החולים איכילוב, שבו אושפז, עבר עמרי את כל הבדיקות האפשריות והוא צפוי להשתחרר ממנו מחר.

חגי, אביו של שורד השבי מתן אנגרסט, שאושפז גם הוא באיכילוב, אמר לכאן חדשות כי מתן היה פצוע, עבר עינויים קשים בשבי ואף איבד את הכרתו כמה פעמים במהלך השנתיים שבהן הוחזק. האב הוסיף כי בנו "ניתק את עצמו מהאירועים" כדי לשרוד ולהתמקד בתקווה, וכי כשראה את הוריו בתקשורת הדבר הפיח בו תקווה.