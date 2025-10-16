עדויות חדשות מהשבי

מתן אנגרסט איבד את ההכרה כמה פעמים, עמרי מירן "שמע והרגיש את צה"ל"

מתן איבד את הכרתו כמה פעמים, עמרי "שמעי והרגיש את צה"ל"
בני משפחתו של עמרי מירן סיפרו לכאן חדשות כי הוא הוחזק במעמקי האדמה וכי היה אזוק למשך תקופות ארוכות. בחודשים ינואר-פברואר 2024 אכל מנת אורז קטנה בכל יומיים. אביו של מתן אנגרסט: הוא ניתק את עצמו ממה שסביבו כדי לשרוד
מחבר קטי דור
Getting your Trinity Audio player ready...
עמרי מירן ומתן אנגרסט בשבי, מתוך סרטוני חמאס
עמרי מירן ומתן אנגרסט בשבי, מתוך סרטוני חמאס צילום: -

בני משפחתו של שורד השבי עמרי מירן סיפרו לכאן חדשות כי הוא היה אזוק למשך תקופות ארוכות, הוחזק במעמקי האדמה ושמע ואף הרגיש את כוחות צה"ל.

 

לדברי בני המשפחה, מירן עבר בין המון מקומות ברחבי הרצועה ושוביו התחלפו ועל כן גם תנאי השבי שלו. הם סיפרו כי היו ימים שבהם אכל מנת אורז קטנה בכל יומיים, בעיקר בחודשים ינואר-פברואר 2024, וכי בימים אחרים, עם שובים שונים, בישל להם ולעצמו.

עוד אמרו בני המשפחה כי מירן האזין לשידורי אל-ג'זירה וצפה בהם, ואף ראה את משפחתו. 

בבית החולים איכילוב, שבו אושפז, עבר עמרי את כל הבדיקות האפשריות והוא צפוי להשתחרר ממנו מחר.

חגי, אביו של שורד השבי מתן אנגרסט, שאושפז גם הוא באיכילוב, אמר לכאן חדשות כי מתן היה פצוע, עבר עינויים קשים בשבי ואף איבד את הכרתו כמה פעמים במהלך השנתיים שבהן הוחזק. האב הוסיף כי בנו "ניתק את עצמו מהאירועים" כדי לשרוד ולהתמקד בתקווה, וכי כשראה את הוריו בתקשורת הדבר הפיח בו תקווה. 

עוד בנושא

שחר, בנו של החטוף החלל איתן לוי, סופד לאביו

"אם יהיה לי בן - אקרא לו על שמך": איתן לוי הובא למנוחות

שורד השבי מתן אנגרסט בהלווייתו של מפקדו, סרן דניאל פרץ

מתן אנגרסט ספד למפקדו סרן דניאל פרץ: "הוא הגיבור שלי"

תגיות |
בחירת העורכת
  • טיילור סוויפט
    נערת שעשועים? צוללים לעומק האלבום החדש של טיילור סוויפט
  • לוחמת
    שדה הקרב הממשי - והנפשי: הלוחמות שיצאו להילחם ב-7.10
  • קים קרדשיאן בריאיון לפודקאסט Call Her Daddy
    קים קרדשיאן על קנייה ווסט: "הייתי צריכה להציל את עצמי"
  • הפיץ' | למה שלא נעביר את החופש הגדול לסתיו?
    למה שלא נעביר את החופש הגדול לסתיו? | הפיץ'
  • 7/10
    מה זה בעצם רוע ואיך הופכים לאדם רע?

אולי יעניין אותך