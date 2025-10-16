"אם יהיה לי בן - אקרא לו על שמך": החטוף איתן לוי הובא למנוחות

לוי, בן 53 מבת ים, היה נהג מונית שנרצח על ידי מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר אחרי שהסיע חברה ממרכז הארץ לקיבוץ בארי. בנו שחר ספד לו: "אני רק רוצה שתחזור ותחבק אותי עוד פעם אחת"

"אם יהיה לי בן - אקרא לו על שמך": איתן לוי הובא למנוחות

החטוף החלל איתן לוי שהוחזר משבי חמאס לפני כיומיים, הובא הערב (חמישי) למנוחות בבית העלמין חולון-בת ים. בנו של איתן, שחר, ספד לו: "אבא, אם יום אחד יהיה לי בן - אקרא לו על שמך".

"אבא, קשה לי מאוד ואני לא רוצה כלום. רק שתחזור ותחבק אותי עוד פעם אחת. פעם אחת", אמר הבן.

שחר ספד לאביו איתן לוי, החלל החטוף ששב משבי חמאס: "אבא, אם יום אחד יהיה לי בן אני אקרא לו על שמך כי אתה ראוי לכך"@YoavBorowitz pic.twitter.com/W4ZyYWRYO7 — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2025

"אני יודע כמה שמחת כשהכרתי את בת הזוג שלי, וכמה דיברת על זה שאתה רק מחכה לראות אותי מתחתן", אמר שחר. "אז אבא, במרץ הקרוב אני עומד להתחתן עם בחירת ליבי - והחלום שלך סוף סוף מתגשם. וגם אם לא תלווה אותי פיזית בחופה, אני יודע שתהיה שם איתי - בלב, בנפש, ובכל נשימה שלי. אני ארגיש אותך שם, צופה בי בגאווה, מחייך את החיוך שלך, מלווה אותי בצעד הכי משמעותי בחיים שלי".

לבקשת המשפחה ביצע הזמר שלומי שבת בהלוויה את השיר "אבא".

הזמר שלומי שבת ביצע את השיר "אבא" בהלוויתו של החלל החטוף ששב משבי חמאס איתן לוי@YoavBorowitz pic.twitter.com/3xweXH5wtz — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2025

איתן לוי, בן 53, תושב העיר בת ים, נחטף לעזה ב-7 באוקטובר וכאמור שב במסגרת העסקה לפני כיומיים. איתן היה איש משפחה חם ואוהב שדאג תמיד לסביבתו. הוא היה אדם אחראי ומסור בכל מקום אליו הגיע, וכולם העידו על טוב ליבו הגדול. אהבותיו הגדולות היו בנו היחיד שחר ושתי הכלבות שלו. איתן הוגדר מנותק קשר מעל במשך יותר מ-40 ימים עד שהוכרז כחטוף, ולאחר 62 ימים הצבא הודיע רשמית למשפחתו כי איתן נחשב לחלל החטוף ברצועת עזה. איתן הותיר אחריו משפחה גדולה ורחבה, את שחר בנו ושיר ארוסתו, אביבה, חן, סאני ריף וריבר.

לוי היה נהג מונית שביום הטבח הסיע ידידה שלו ממרכז הארץ לקיבוץ בארי בדיוק בזמן השתלטות המחבלים על האזור. בנו שחר סיפר לכאן חדשות: "הוא נכה. הוא כבר שנתיים לא עבד באופן רציף, היה אחרי תאונת אופנוע. הוא לקח ידידה מראשון לציון לקיבוץ בארי וכשהוריד אותה בשער, הקיבוץ נכבש על ידי מחבלים. כשהיה בכיוון לאשקלון, מחבלים נחתו לו על הגג. אחותו העלתה אותי בוועידה כי היו טילים באותו היום. הוא בדרך כלל לא היה מתקשר".