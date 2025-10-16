פעילה חברתית על רצח שירלי יהודה: "התרעתי שהחשוד הוא פצצה מתקתקת"

רצח שירלי יהודה: "התרעתי שהחשוד הוא פצצה מתקתקת"
ימים אחרי הרצח המחריד בתל אביב אמרה הפעילה בשיחה עם כאן חדשות כי נאמר לה ש"הפדופיל נמצא תחת פיקוח". החשוד אורן דנן שוחרר רק לפני חצי שנה ממאסר ממושך בגין ניסיון אונס ורצח של ילדה בת עשר, סמוך לזירת הרצח שנחשד בו כעת
מחבר אנה פינס
שירלי יהודה
שירלי יהודה צילום: באדיבות המשפחה

ימים אחרי הרצח המחריד של שירלי יהודה בתל אביב בידי פדופיל מורשע, פעילה חברתית טענה הערב (חמישי) בשיחה עם כאן חדשות: "התרעתי שהוא פצצה מתקתקת, הבטיחו שהפדופיל תחת פיקוח".

 

החשוד ברצח, אורן דנן, שוחרר רק לפני חצי שנה ממאסר ממושך שריצה בגין ניסיון אונס ורצח של ילדה בת עשר לפני 23 שנים, סמוך לזירת הרצח של יהודה. 

החשוד מכחיש את המיוחס לו, אך גורמים במשטרה אמרו לכאן חדשות כי הראיות מוצקות וקושרות את החשוד למקרה.

בחברת "אייס", שבה עבדו יחד דנן ויהודה, טוענים שלא ידעו על הרקע הפלילי של החשוד בהתאם למדיניות ולחוק. 

יהודה, תושבת תל אביב, נרצחה בתחילת השבוע וגופתה נמצאה שרופה בגינה ציבורית בעיר. על פי החשד דנן עקב אחריה, דקר אותה ואז הצית אותה. למשטרה טרם התבהר המניע למעשה, ולא עלה בחקירה מידע על סכסוך בין השניים. 

