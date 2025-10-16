שירלי נרצחה על ידי עבריין מין מורשע שעבד איתה

שירלי, אם לשלושה, נרצחה בגינה ציבורית בתל אביב. החשוד ברצח -עבריין מין מורשע ששוחרר לפני כחצי שנה ממאסר
שירלי יהודה, אם לשלושה, נרצחה בתחילת השבוע בגינה ציבורית בתל אביב. החשוד ברצח - אורן דנן, פדופיל ועבריין מין מורשע ששוחרר לפני כחצי שנה ממאסר ממושך.

שירלי עבדה עם אורן דנן בחברת "אייס", ועל פי החשד הוא עקב אחריה, דקר אותה ואז הצית אותה. למשטרה טרם התבהר המניע למעשה וכי לא ידוע על סכסוך בין השניים. החשוד מכחיש את המיוחס לו, אך גורמים במשטרה מאשרים כי יש ראיות הקושרות אותו לרצח וגם בית המשפט החליט להאריך את מעצרו עד יום שלישי הקרוב.

שני אירועי רצח קשים, שמסמנים עלייה בגל האלימות כלפי נשים, התרחשו בחודש שעבר בירושלים. חביבה ושדי, מטפלת בת 67, נרצחה ב-24 בספטמבר על ידי קשיש בן 80 לו סייעה. מאוחר יותר התברר כי אותו קשיש הורשע כבר בעבר ברצח משולש לפני 45 שנים.

בשכונת גילה בעיר ב-12 בפברואר, ירה למוות בגרושתו ההרה, אישה בשנות ה-20 לחייה, ואז ניסה לשים קץ לחייו. לכאן חדשות נודע כי לגבר ולגרושתו ילדה משותפת כבת שלוש. על פי החשד, הגבר הגיע למקום מגוריה של גרושתו, נפגש איתה ברחוב ושם ירה בה ובעצמו. האישה הייתה בהריון. לא מוכרות תלונות קודמות על הגבר במשטרה.

