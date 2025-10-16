עובר האורח שנורה למוות בכביש 443: סרגיי מתתוב מחדרה

עובר האורח שנורה למוות בכביש 443: סרגיי מתתוב מחדרה
מתתוב שירת מאות ימי מילואים ועבד כמהנדס מחלקת פרוייקטים בחברת "קן התור" • הודעה על מועד ההלוויה תימסר בהמשך
מחבר חיים גולדיטש
סרגיי מתתוב
סרגיי מתתוב צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של סרגיי מתתוב

סרגיי מתתוב הוא עובר האורח שנורה למוות אתמול (רביעי) בניסיון החיסול הפלילי בכביש 443.

מתתוב, מהנדס מחלקת פרוייקטים בחברת "קן התור" שהיה בדרכו לעבודה באזור מודיעין, נקלע לאש שנפתחה לעבר ג'יפ ובו שלושה נוסעים מלוד. לאורך המלחמה שירת מתתוב מאות ימים במילואים. הוא הניח אישה ובן. הודעה על מועד הלווייתו תימסר בהמשך.

מלבד מתתוב, נרצח אתמול בניסיון החיסול אדם נוסף ושניים נפצעו קשה. שני רוכבי אופנוע ירו לעבר ג'יפ ובו שלושה נוסעים מלוד.

המשטרה ניהלה מצוד אחר שני הרוכבים שעל פי החשד ירו ברכב. הם ירו באחד מהם מאות מטרים מהזירה, ועצרו כעבור כמה דקות את השני. לדברי המשטרה, מסתמן כי מדובר בסכסוך בין חמולות.

