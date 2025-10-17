בתוך שעות: שלושה נרצחים בחברה הערבית

סמוך לכפר אבטין בצפון נמצאו שני גברים כבני 40 כשהם ירויים בראשם. בנגב נרצח צעיר בן 30 על רקע של נקמת דם. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 197 בני אדם
מחבר אורלי אלקלעי
אמבולנס בזירת רצח בצפון
אמבולנס בזירת רצח בצפון צילום: מד"א

בתוך שעות שלושה בני אדם נרצחו בחברה הערבית. שני גברים כבני 40 נמצאו הבוקר (שישי) כשהם ירויים בראשם סמוך לכפר אבטין בצפון. הגופות נמצאו בתוך רכב. הנרצחים הם הנרצחים ג'מאל כאלדי, ששימש כסגן מנהל בית ספר ואחיו נדאל. 

חובש רפואת חירום במד"א שאדי מג'דוב, סיפר: "מדובר באירוע קשה, שני גברים היו בסמוך אחד לשני כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלהם הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותם במקום".

מוקדם יותר הלילה נרצח בנגב תופיק אבו עאיש, בן 30 מלקייה. על פי המשטרה הסיבה לרצח היא נקמת דם. שלושה חשודים במעורבות ברצח נעצרו.

מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 197 בני אדם.

