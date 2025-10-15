רופא מסורוקה מת מפצעיו אחרי שנורה על רקע סכסוך משפחות ברהט

רכבו של ד"ר זיאד אבו עבאד רוסס בעשרים קליעים, אף שלא היה לו חלק בסכסוך על גבול בין שכונות בעיר

רופא מת מפצעיו אחרי שנורה על רקע סכסוך משפחות ברהט

ד"ר זיאד אבו עבאד, רופא בבית החולים סורוקה, מת מפצעיו היום (רביעי) אחרי שנורה לפני כעשרה ימים ברהט על רקע נקמה בין משפחות.

ד"ר אבו עבאד נפצע תחילה באורח קשה לאחר שרכבו רוסס בעשרים קליעים, אף שלא היה לו חלק בסכסוך, שהתגלע סביב גבול בין שכונות המשפחות בשנת 2016.

מוקדם יותר היום נהרגו שני בני אדם ושניים אחרים נפצעו באורח קשה כתוצאה מניסיון חיסול בכביש 443 ליד מתקן אדם. הירי בוצע על ידי יורה רכוב באופנוע לעבר רכב, הוא נעצר לאחר מרדף ונתפס עם נשק אוטומטי ארוך. על פי החשד, הרקע לאירוע הוא סכסוך בין חמולות מהעיר לוד.

אחד מההרוגים הוא עובר אורח שנפגע מהירי והשני הוא אחד מהיורים. לא ידוע אם עובר האורח שנהרג נפגע כתוצאה מירי של העבריינים או של חיילים שניסו לנטרל אותם.