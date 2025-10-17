"ציד מכשפות פוליטי": פעילים הפגינו בדרישה לשחרר את הנאשמים בהצתת הפחים בי-ם

הפעילים הפגינו מחוץ לכלא ניצן, שבו עצורים ששת הנאשמים, שהציתו את הפחים בשכונת רחביה כחלק ממחאה למען שחרור החטופים. בתו של הנאשם המרכזי לנשיא הרצוג: "הפסק את הקמפיין הפוליטי על גבם"

פעילי מחאה הפגינו היום (שישי) מחוץ לכלא ניצן בדרישה לשחרור ששת המפגינים למען שחרור החטופים הנאשמים בהצתת הפחים בירושלים בחודש שעבר. הנאשמים עצורים זה 45 יום, ולפי שעה אמורים להשתחרר ממעצר ב-26 באוקטובר.

הפעילים מסרו: "הנאשמים הקדישו את חייהם למדינה, והם כלואים יותר מחודש רק כי הדליקו פחים כדי לעורר את הקשב הציבורי למאבק משפחות החטופים. כולם אזרחים נורמטיביים, הראשונים להתנדב ולתרום למדינה ולא מסוכנים בעליל. אין שום סיבה להחזיר אותם במעצר מלבד ציד מכשפות פוליטי מפחיד. היום זה, מחר זה אנחנו".

מרק פויגל הוא הנאשם המרכזי, ולו מיוחס ארגון העבירה. בתו, רוני, כתבה היום מכתב לנשיא המדינה בבקשה שיסייע לשחרור אביה. "אבא שלי, גיבור שייטת, שהקדיש את חייו וכוחותיו לעזרה לזולת ולאהבת הארץ (...) יושב מאחורי סורג ובריח.

"אדוני הנשיא, בהשוואה למעשים דומים וחמורים הרבה יותר מהמיוחס במקרה הזה, מדובר בהתייחסות מחמירה ובררנית ברור לי שזה מעצר לא לגיטימי. מדובר במעצר פוליטי, וזה שובר את הלב, ולא רק שלנו, אלא של כל מי שעדיין מאמין בטוב", הוסיפה.

"אני מבקשת ממך, ממקום של אמונה ואהבה אמיתית למדינה שלנו, שתראה את האדם שמאחורי הכותרת, את הגיבור שלא מבקש כבוד, רק צדק. אבא שלי וחבריו אינם מסוכנים לחברה. בבקשה, הפסק את הקמפיין הפוליטי על גבם. עזור לנו, גם אם בקריאה ציבורית וממלכתית, לשחרר אותם. כולם כאחד, אינם מסוכנים לציבור, הם אנשים טובים שנתנו ונותנים את נשמתם למדינה. העמידה שלך לצידם, תיזכר כמעשה אמיץ ונכון בראי היסטורי", חתמה.