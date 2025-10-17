שורדי שבי: ניסינו להעביר למשפחות מסרים מוצפנים בסרטוני חמאס 

לדברי החטופים ששבו ארצה, הדברים שאמרו בסרטונים שפרסם ארגון הטרור הוכתבו להם במלואם על ידי שוביהם. חלק משורדי השבי יזדקקו לטיפול רגשי מיידי

שורדי שבי ששוחררו השבוע אחרי שנתיים בידי חמאס העידו כי הדברים שאמרו בסרטונים שפרסם הארגון הוכתבו להם במלואם על ידי שוביהם - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות. חלק מהשבים אמרו כי ניסו להעביר למשפחותיהם מסרים בסרטונים באמצעות שפת גופם.

שורדי השבי איתן הורן, נמרוד כהן, מתן צנגאוקר, מתן אנגרסט ועמרי מירן שוחררו ביומיים האחרונים מבתי החולים כשמצבם הגופני טוב. לא צפויים שחרורים של שורדי שבי נוספים במהלך סוף השבוע.

בבתי החולים הדגישו את חשיבות החזרת השליטה לידיהם של השבים, בחנו כל מקרה רפואי לגופו וערכו בדיקות מקיפות.

בקרב 20 השבים שהוחזרו לישראל השבוע יש כמה שמצבם הרגשי אינו מיטבי ויצטרכו זמן התאוששות ארוך יותר, וייתכן שגם יופנו לטיפול רגשי מיידי.

משיחות של כאן חדשות עם בני משפחותיהם של שורדי השבי עולה תמונה מורכבת, אך אופטימית. חגי, אביו של מתן אנגרסט, סיפר כי בנו נפצע בקרב הירואי ב-7 באוקטובר ועבר לינץ'. כדי להתמודד הוא התנתק מהאירועים, והיעד שלו לאורך השנתיים האחרונות היה לשרוד ולהגיע ליום השחרור.

לדברי האב, מתן ידע שיום שחרורו יגיע וראה את הוריו בתקשורת. הם, מצידם, דאגו להיות בקדמת הבמה בצעדות ובעצרות כדי שיראה אותם, והצליחו. "הוא ממש גיבור, גם בהתנהלות שלו מאז שחזר", סיפר חגי אנגרסט.