חשד לרצח בירכא: גבר נורה בכפר ומותו נקבע במקום

חשד לרצח בירכא: גבר כבן 60 נורה בכפר ומותו נקבע במקום על ידי גורמי הרפואה. שוטרי תחנת גליל מערבי פתחו בחקירה. הרקע לאירוע פלילי. בכך עלה מניין הנרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה ל-198.

שוטרים שהגיעו למקום החלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי ומבצעים מחסומים וסריקות באזור לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה.

פראמדיק מד"א עמוס דדון, סיפר: "הגענו למקום וראינו המולה סביב הפצוע, גבר כבן 60 שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

אתמול, בתוך שעות שלושה בני אדם נרצחו בחברה הערבית. שני גברים כבני 40 נמצאו בשעות הבוקר כשהם ירויים בראשם סמוך לכפר אבטין בצפון. הגופות נמצאו בתוך רכב. הנרצחים הם הנרצחים ג'מאל כאלדי, ששימש כסגן מנהל בית ספר ואחיו נדאל.

חובש רפואת חירום במד"א שאדי מג'דוב, סיפר: "מדובר באירוע קשה, שני גברים היו בסמוך אחד לשני כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלהם הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותם במקום".

מוקדם יותר, בשעות הלילה המאוחרות, נרצח בנגב תופיק אבו עאיש, בן 30 מלקייה. על פי המשטרה הסיבה לרצח היא נקמת דם. שלושה חשודים במעורבות ברצח נעצרו.