מח"ש תחקור את השוטרים שהיו מעורבים באירועי הדרבי התל אביבי

מח"ש תחקור את השוטרים המעורבים באירועי הדרבי התל אביבי

מח"ש תחקור את השוטרים שהיו מעורבים בעימותים עם אוהדים בדרבי התל אביבי. אמש (ראשון) הופצו ברשתות תיעודים בהם נראו שוטרים תוקפים אוהדים שיצאו מאצטדיון בלומפילד לאחר ביטול הדרבי.

פרשי משטרה דוהרים לעבר אוהדים שיצאו מאצטדיון בלומפילד לאחר ביטול הדרבי, אוהד אחד נרמס | תיעוד @YoavBorowitz pic.twitter.com/gwxUKKpzfb — כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2025

הדרבי בין הפועל למכבי תל אביב בוטל בהחלטה של המשטרה לאחר שחזיזים הושלכו לעבר כר הדשא ועל שוטרים שהוצבו בסמוך אליו. לאחר האירועים נעצרו כמה עשרות אוהדים.

בית משפט השלום בתל אביב דן היום במעצר של 10 מתוך 11 אוהדים שנעצרו. ארבעה מהם שוחררו בתנאים מגבילים עד אפריל 2026.

מהמשטרה נמסר: "אתמול, במהלך פעילות המשטרה נגד מתפרעים ומפרי הסדר באצטדיון בלומפילד נעצרו על ידי השוטרים 11 חשודים בגין הפרות הסדר ותקיפת שוטרים. הם נחקרו בתחנת משטרת יפו והיום בשעות הבוקר הובאו לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם. בתום הדיונים שוחררו העצורים למעצר בית ותנאים מגבילים שונים, כולל הרחקה ממגרשי כדורגל".