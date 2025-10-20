מח"ש תחקור את השוטרים שהיו מעורבים באירועי הדרבי התל אביבי

מח"ש תחקור את השוטרים המעורבים באירועי הדרבי התל אביבי
החקירה תיפתח לאחר שברשת הופצו תיעודים בהם נראים שוטרים כשהם תוקפים אוהדים שיצאו מאצטדיון בלומפילד לאחר ביטול המשחק. חלק מהאוהדים שנעצרו שוחררו בתנאים מגבילים
מחבר אורלי אלקלעי
אבוקות באצטדיון בלומפילד
אבוקות באצטדיון בלומפילד צילום: יואב בורוביץ'

מח"ש תחקור את השוטרים שהיו מעורבים בעימותים עם אוהדים בדרבי התל אביבי. אמש (ראשון) הופצו ברשתות תיעודים בהם נראו שוטרים תוקפים אוהדים שיצאו מאצטדיון בלומפילד לאחר ביטול הדרבי.

הדרבי בין הפועל למכבי תל אביב בוטל בהחלטה של המשטרה לאחר שחזיזים הושלכו לעבר כר הדשא ועל שוטרים שהוצבו בסמוך אליו. לאחר האירועים נעצרו כמה עשרות אוהדים.

בית משפט השלום בתל אביב דן היום במעצר של 10 מתוך 11 אוהדים שנעצרו. ארבעה מהם שוחררו בתנאים מגבילים עד אפריל 2026.

מהמשטרה נמסר: "אתמול, במהלך פעילות המשטרה נגד מתפרעים ומפרי הסדר באצטדיון בלומפילד נעצרו על ידי השוטרים 11 חשודים בגין הפרות הסדר ותקיפת שוטרים. הם נחקרו בתחנת משטרת יפו והיום בשעות הבוקר הובאו לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם. בתום הדיונים שוחררו העצורים למעצר בית ותנאים מגבילים שונים, כולל הרחקה ממגרשי כדורגל".  

