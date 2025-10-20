רק שוטר אחד מאירועי האלימות בדרבי ייחקר במח"ש

רק שוטר אחד מאירועי האלימות בדרבי ייחקר במח"ש
המחלקה לחקירות שוטרים לא תחקור את שאר תיעודי האלימות ובהם אגרופים, בעיטות ודריסות בידי פרשי משטרה, ואף לא את האירוע המטריד שבו שוטר יס"מ הורה לפקודיו, באמצעות מערכת כריזה, להכות אזרחים
מחבר הדס גרינברג
מהומות ואלימות משטרתית אחרי ביטול הדרבי התל אביבי, אוקטובר 2025
מהומות ואלימות משטרתית אחרי ביטול הדרבי התל אביבי, אוקטובר 2025 צילום: -

רק שוטר אחד מאלה שתועדו נוהגים באלימות נגד אוהדי הפועל תל אביב ייחקר במחלקה לחקירות שוטרים - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות. מדובר בשוטר שתועד בועט באוהד בעודו שרוע על הקרקע ולא מהווה איום.

מח"ש לא יחקרו את שאר תיעודי האלימות ובהם אגרופים, בעיטות ודריסות בידי פרשי משטרה, ואף לא את האירוע המטריד שבו שוטר יס"מ הורה לפקודיו, באמצעות מערכת כריזה, להכות אזרחים.

במח"ש טוענים כי המפכ"ל דני לוי צפה בתיעוד ואמר: "זה אירוע לא טוב. לא ככה אני מצפה משוטר להתנהג". נגד שוטר היס"מ נפתח הליך משמעותי, ומפקד מחוז תל אביב דרש לקבל הסברים לאירוע. הוא לכל הפחות יקבל הערה פיקודית שתפגע בקידומו.

