17 ו-14 שנות מאסר נגזרו על מורשעי האונס הקבוצתי בצפון

על פי גזר הדין, בר מרג'יני ומאיר כהן הבחינו במצבה של הנפגעת, ששתתה בפאב סמוך, ועקבו אחריה לביתה. הם ביצעו בה מעשים מיניים חמורים ואף הזמינו נאשם שלישי, שזוכה מחמת הספק. אב בית הדין: "הם אנשים בעלי ערכים נורמטיביים, בנים למשפחות ערכיות ששירתו בצבא"

בית המשפט המחוזי בנצרת גזר היום (שלישי) 17 ו-14 שנות מאסר על בר מרג'יני ומאיר כהן, שהורשעו בביצוע האונס הקבוצתי בצפון לפני כשש שנים. בשבוע הבא תתקיים הכרעת דין בתיק נפרד שקשור לאירוע, שם קרובות משפחה של אחד מהנאשמים נאשמות שניסו להשפיע על הנאנסת ולגרום לה לחזור בה מהתלונה.

בגזר הדין נכתב כי הנאשמים הגיעו לדירתה של המתלוננת בשעת לילה מאוחרת, זמן קצר לאחר ששבה לביתה מבילוי בפאב סמוך שבו שתתה משקאות אלכוהוליים. השניים, שלא הייתה להם היכרות מוקדמת עם המתלוננת, הגיעו אל הבית מבלי שהוזמנו או שוחחו איתה קודם לכם.

אחד מהנאשמים הבחין במצבה של המתלוננת עוד כשהיו בפאב, עקב אחריה ומשנכנסה לדירתה הזמין את הנאשם השני להצטרף אליו. השניים ביצעו במתלוננת מעשים מיניים חמורים ללא הסכמתה ובעת שהייתה נתונה במצב המונע ממנה לתת הסכמה למעשים.

עוד תואר כי אחד מהנאשמים הקליט את הנעשה בדירה ותיעד את גם את ניסיונותיו לחלץ מפי המתלוננת מילים שיתפרשו כהסכמה מצדה לקיים עמם יחסי מין. הנאשם השני אף הזמין חברים נוספים להצטרף אליהם, וכך הגיע הנאשם השלישי לדירה. לנאשם השלישי יוחסו עבירות מין במתלוננת, אך הן לא הוכחו ברמת הההוכחה הנדרשת בפלילים, ועל כן הוא זוכה מחמת הספק והורשע בשיבוש הליכי חקירה בלבד.

אב בית הדין השופט חנא סבג ציין בהחלטתו: "אין ספק כי כל אחד מן הנאשמים היה שמח לשכוח את אותו לילה שהפך ושינה את חייהם, גדע את תוכניותיהם והביאם לדוכן הנאשמים. שמענו מפיהם כי ההתנהגות שיוחסה להם איננה מאפיינת אותם וקשה להם עצמם לשמוע את ההקלטות של השיחות שנערכו ביניהם סמוך לאחר ביצוע העבירות".

" הנאשמים 1 ו- 2 ניהלו אורח חיים נורמטיבי עד ללילה בו גבר עליהם יצרם, אולם לא ניתן לומר כי מדובר באנשים בעלי ערכים נורמטיביים, כאשר שומעים את הדרך בה התייחסו למתלוננת, לפני ובעיקר לאחר ביצוע המעשים, תוך החפצתה והפיכתה לכלי בידיהם. מדובר בצעירים, בנים למשפחות ערכיות, שלא הסתבכו בכל דרך עד יום האירוע ואף שירתו בצבא ותרמו לחברה. יחד עם זאת, ביום הזה דעתנו נתונה בעיקר לפגיעה החמורה שהסבו למתלוננת, ולהשלכותיה, עימן מתמודדת המתלוננת מאז. המתלוננת כואבת ומותשת מן המאבק לזכות באמוננו בצדקת טענותיה, כשהתמשכות ההליך, והעדר לקיחת האחריות מצד הנאשמים 1 ו- 2 רק מגבירים ומחמירים את מצבה. אנו מקווים כי כעת, עם סיום ההליך, תוכל להתפנות לשיקום חייה ותגייס את כוחותיה כדי לבנות אותם מחדש".