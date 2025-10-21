התפתחות משמעותית בחקירת רצח שירלי יהודה

חקירתו של אורן דנן, פדופיל מורשע שהשתחרר ממאסר ארוך, מצביעה על סימנים שקושרים אותו למעשה הרצח שאירע בשבוע שעבר בתל אביב. במשטרה טענו כי תוצאות בדיקת גופתה של שירלי מתעכבות בשל זיהוי החללים החטופים שהושבו לישראל

בית המשפט השלום בתל אביב האריך היום (שלישי) בשבוע את מעצרו של אורן דנן, החשוד ברצח שירלי יהודה. במשטרה עוד ממתינים לתוצאות בדיקות מהמכון לרפואה משפטית שיוכלו לקדם את תיק החקירה. נציג המשטרה טען בדיון הארכת מעצר כי הסיבה לכך היא זיהוי החללים החטופים שנערך בשבוע האחרון במכון לרפואה משפטית באבו כביר.

במקביל, חלה התפתחות משמעותית בחקירה בימים האחרונים. דנן, ביצע "הובלה והצבעה", פעולת חקירה שבמהלכה נלקח לזירת השטח, ומצביעה על סימנים הקושרים אותו למעשה.

דנן לא הודה ברצח, אך עורך דינו דותן דניאלי מטעם הסנגוריה הציבורית מסר כי הוא משתף פעולה עם החוקרים. גורמים במשטרה אמרו לכאן חדשות כי הם מאמינים ומקווים שהתיק בדרך לכתב אישום בהקדם.

הקריאה של בני משפחתה של שירלי: עזרה בסיוע לילדים ופנייה למדינה לקחת אחריות

בעקבות הרצח של שירלי בתל אביב, משפחתה פנתה לציבור בקריאה כפולה: מתן סיוע לשלושת לילדיה הקטנים, בהם ילדה הנמצאת על הרצף האוטיסטי, ודרישה למערכות המדינה לקחת אחריות על מחדלים שיכלו למנוע את האסון.

משפחתה של שירלי טוענת כי מדובר בכישלון מערכתי חמור: "המערכת ידעה שהוא מסוכן ושתקה. אחותנו שילמה על זה בחייה" אמר אחיה, רונן טל. המשפחה מביעה כאב על כך שגורמים שונים מהמשטרה ועד למעסיק לא נקטו צעדים שהיו יכולים למנוע את הרצח.

במקביל, נפתח קמפיין חירום למען שלושת ילדיה של שירלי. המשפחה מבקשת מהציבור להתגייס ולסייע לילדים להתמודד כלכלית, רגשית ויומיומית. אחת הבנות נמצאת על הרצף האוטיסטי וזקוקה לטיפול ותמיכה קבועים, מה שהופך את הסיוע הציבורי לחיוני מתמיד.

שירלי, אם לשלושה, נרצחה בגינה ציבורית בתל אביב בשבוע שעבר. דנן, החשוד ברצח, הוא פדופיל ועבריין מין מורשע ששוחרר לפני כחצי שנה ממאסר ממושך שריצה בגין ניסיון אונס ורצח של ילדה בת עשר לפני 23 שנים, סמוך לזירת הרצח של יהודה.

על פי החשד, דנן עקב אחריה, דקר אותה ואז הצית אותה. השניים עבדו יחד בחברת "אייס", אך לא עלה בחקירה מידע על סכסוך בין השניים. החשוד מכחיש את המיוחס לו אך גורמים במשטרה אישרו כי ישנן ראיות הקושרות את דנן לרצח.

הפעילה החברתית אושרית מולאי אמרה לכאן חדשות כי התריעה לגבי החשוד, חודש לפני הרצח: "התרעתי שהוא פצצה מתקתקת, הבטיחו שהוא תחת פיקוח", סיפרה.