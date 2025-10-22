תופעה מדאיגה: בשלושה ימים אותרו שבע גופות במצב ריקבון ברחבי הארץ

ברבים מהמקרים האזרחים מתו כשהם לבדם ושכניהם הזעיקו את כוחות החירום רק ימים ארוכים לאחר מכן בעקבות ריח חריף. דובר זק"א: "דפיקה אחת בדלת פעם ביום - ונציל חיים"

שבעה בני אדם אותרו במצב ריקבון קשה בבתיהם ברחבי הארץ בשלושת הימים האחרונים. ברבים מהמקרים מתו האזרחים כשהם לבדם ואיש לא הבחין בכך במשך ימים. באחד מהמקרים אותרה אישה בת 48 בביתה במצב ריקבון כאשר אימה בת ה-76 שהתה בדירה.

בזק"א קוראים לאזרחים לשים לב לשכניהם ומדגישים: "זה יכול להציל חיים".

המקרה האחרון התרחש היום (רביעי) בפתח תקווה, שם אותר גבר ערירי בן 69 במצב ריקבון כשבועיים לאחר פטירתו. שכנים שהריחו ריח חריף הזעיקו את כוחות ההצלה, שנאלצו לאשר את מותו.

אמש אותרו שתי גופות במצב ריקבון באשדוד ובבאר שבע. במקרה באשדוד אותרה גופתו של גבר כבן 60. אבי דרעי, מפקד זק"א מרחב לכיש שהגיע לזירה, סיפר: "זו הייתה זירה קשה מאוד, מהמראות הנוראיים ביותר שנתקלתי בהם".

בבאר שבע נמצא גבר בן 58 בביתו שברחוב שמשון עמיצור. שכניו הריחו ריח חריף שהורגש בבניין והזעיקו את כוחות החירום.

ביום שני אירעו ארבעה מקרים שונים בערד, רחובות, ירושלים ורעננה. במקרה בערד אותר גבר ערירי שהקשר האחרון עמו היה ב-8 באוקטובר. משה קווס, מפקד זק"א בעיר, סיפר: "לפי הממצאים בשטח, נראה כי הוא נפל ממיטתו ולאחר כמעט שבועיים אותר במצב ריקבון".

דובר זק"א, מוטי בוקצ'ין, הזהיר מפני ההשלכות החברתיות של התופעה: "שבעה מקרים בשלושה ימים זו מגפה של ממש. מדובר בתופעה כואבת ומצמררת של אנשים שנפטרים לבדם בביתם ואינם מתגלים במשך ימים ארוכים. דפיקה אחת בדלת פעם ביום - ונציל חיים".