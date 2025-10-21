כחודש אחרי הרצח: מישל קדוש, שירה למוות בזוגתו לשעבר מירן ביתן, מת מפצעיו

מישל קדוש, תושב שדרות בן 54, שרצח לפני כחודש את בת זוגו לשעבר מירן ביתן ביום הולדתה, מת הלילה מפצעיו בבית החולים סורוקה בבאר שבע.

קדוש ניסה לשים קץ לחייו בירייה סמוך לקיבוץ רוחמה, דקות לאחר שירה למוות בביתן ברכב שלה בכביש הסמוך לשדרות. מאז האירוע אושפז במצב אנוש, כשהוא מורדם ומונשם, והלילה נקבע מותו.

בלעדי | השיחה האחרונה בין מירן ביתן לבן זוגה לשעבר – ימים לפני שירה בה למוות: "את תשלמי על מה שעשית"@Itsik_zuarets #מהדורתכאןחדשות pic.twitter.com/IfAFhkU7WN — כאן חדשות (@kann_news) September 30, 2025

בסוף החודש שעבר נחשפו במהדורת כאן חדשות בכאן 11 את התיעודים שהמחישו את האלימות הקשה שהפעיל נגד מירן ביתן בימים שלפני הרצח וגם את השיחה האחרונה שבה איים עליה שעות לפני שירה בה למוות.