כחודש אחרי הרצח: מישל קדוש, שירה למוות בזוגתו לשעבר מירן ביתן, מת מפצעיו

קדוש ניסה לשים קץ לחייו בירייה סמוך לקיבוץ רוחמה, דקות לאחר שירה למוות בביתן ברכב שלה בכביש הסמוך לשדרות
מחבר איציק זוארץ
מישל קדוש, מירן ביטן
מישל קדוש, מירן ביטן צילום: רשתות חברתיות

מישל קדוש, תושב שדרות בן 54, שרצח לפני כחודש את בת זוגו לשעבר מירן ביתן ביום הולדתה, מת הלילה מפצעיו בבית החולים סורוקה בבאר שבע.

קדוש ניסה לשים קץ לחייו בירייה סמוך לקיבוץ רוחמה, דקות לאחר שירה למוות בביתן ברכב שלה בכביש הסמוך לשדרות. מאז האירוע אושפז במצב אנוש, כשהוא מורדם ומונשם, והלילה נקבע מותו.

בסוף החודש שעבר נחשפו במהדורת כאן חדשות בכאן 11 את התיעודים שהמחישו את האלימות הקשה שהפעיל נגד מירן ביתן בימים שלפני הרצח וגם את השיחה האחרונה שבה איים עליה שעות לפני שירה בה למוות.

