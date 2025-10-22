המפגינים מוחים נגד מעצרם התקדימי של שלושה עריקים הלומדים בישיבות הגדולות, וצועקים "שחררו את החטופים"

מפגינים חרדים חוסמים את כביש 4 במחאה נגד מעצר עריקים

מפגינים חרדים חוסמים את כביש 4 במחאה נגד מעצר עריקים, אוקטובר 2025 צילום: -

מוחים חרדים חסמו הערב (רביעי) את כביש 4 באזור בני ברק והפגינו נגד מעצר עריקים. שוטרים הגיעו למקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות תוך חילוץ כלי רכב. מהמשטרה נמסר כי מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת. המפגינים במקום צועקים: "שחררו את החטופים".

בעקבות הפגנות חרדים על מעצר עריקים: כביש 4 נסגר לתנועה במחלף אלוף שדה צפונה ומחלף אם המושבות דרומה@AnnaPines_ @noam_goldberg1

קרדיט: שמעון ברוך עדכונים מהשטח pic.twitter.com/ftO2j8m9zu — כאן חדשות (@kann_news) October 22, 2025

המפגינים מוחים נגד מעצרם התקדימי של שלושה עריקים הלומדים בישיבות הגדולות - עטרת שלמה, סורוצקין ואיתרי. במקביל מתקיימת גם הפגנה של מאות חרדים גם בכיכר השבת בירושלים, שם המשטרת הודפת את המפגינים מהכביש.

מנתיבי ישראל נמסר כי כביש 4 נחסם לשני הכיוונים במחלף אלוף שדה ובמחלף אם המושבות. אבי כלה שעתידה להינשא הערב הפציר במפגינים: "תנו לה לעבור, היא מתחתנת"