נתניהו הבטיח לגפני טיוטה לחוק גיוס עוד השבוע, גפני השיב: "זה לא מספיק"

גפני לנתניהו: טיוטת חוק גיוס לא תספיק לחזרה לממשלה
יו"ר דגל התורה אמר לראש הממשלה כי טיוטת חוק לא תספיק לחזרה של מפלגתו לממשלה. בנוגע לחרם ההצבעות במליאה, אמר שסיעתו תקבל החלטה במשותף
מחבר יערה שפירא
נתניהו גפני
צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90

ראש הממשלה נתניהו נפגש היום (ראשון) עם יו"ר דגל התורה משה גפני והבטיח לו כי תהיה טיוטה לחוק גיוס עוד השבוע - כך פורסם הערב במהדורת כאן חדשות. זאת במסגרת המאמצים להשיב את המפלגות החרדיות לקואליציה.

גפני השיב כי טיוטת חוק לא תספיק לחזרה לממשלה של מפלגתו. בנוגע לחרם ההצבעות במליאה, גפני אמר שסיעתו תקבל החלטה במשותף. ההערכה בסביבת נתניהו היא שש"ס תשוב לממשלה עם הצגת טיוטת חוק הגיוס, בשונה מגפני.

לחץ כבד מופעל על המפלגות החרדיות להצביע יחד עם הקואליציה למרות חרם ההצבעות. הצבעה שחשובה לנתניהו במיוחד היא ההצבעה על פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה השבוע. אם ההצעה תתקבל היא תאפשר מינוי של תובע כללי חדש, שיבחן מחדש את התיקים בהם נאשם נתניהו.

