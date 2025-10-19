נתניהו הבטיח לגפני טיוטה לחוק גיוס עוד השבוע, גפני השיב: "זה לא מספיק"

יו"ר דגל התורה אמר לראש הממשלה כי טיוטת חוק לא תספיק לחזרה של מפלגתו לממשלה. בנוגע לחרם ההצבעות במליאה, אמר שסיעתו תקבל החלטה במשותף

ראש הממשלה נתניהו נפגש היום (ראשון) עם יו"ר דגל התורה משה גפני והבטיח לו כי תהיה טיוטה לחוק גיוס עוד השבוע - כך פורסם הערב במהדורת כאן חדשות. זאת במסגרת המאמצים להשיב את המפלגות החרדיות לקואליציה.

ההבטחה של נתניהו לגפני: טיוטת חוק גיוס עוד השבוע. @yaara_shapira על הסירוב של גפני לדבר על חזרה לממשלה#מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/TRrB8UYPwV — כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2025

גפני השיב כי טיוטת חוק לא תספיק לחזרה לממשלה של מפלגתו. בנוגע לחרם ההצבעות במליאה, גפני אמר שסיעתו תקבל החלטה במשותף. ההערכה בסביבת נתניהו היא שש"ס תשוב לממשלה עם הצגת טיוטת חוק הגיוס, בשונה מגפני.

לחץ כבד מופעל על המפלגות החרדיות להצביע יחד עם הקואליציה למרות חרם ההצבעות. הצבעה שחשובה לנתניהו במיוחד היא ההצבעה על פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה השבוע. אם ההצעה תתקבל היא תאפשר מינוי של תובע כללי חדש, שיבחן מחדש את התיקים בהם נאשם נתניהו.