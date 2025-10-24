נפטרה התינוקת שנשכחה אתמול ברכב בזכרון יעקב

נפטרה התינוקת שנשכחה אתמול ברכב בזכרון יעקב
ניצן ורד רוס, רק בת שנה, נשכחה אתמול ברכב בעיר. עדי ראייה סיפרו כי "שהתה ברכב סגור זמן רב". בבית החולים רמב"ם נאלצו לקבוע את מותה
מחבר אורלי אלקלעי
ילדה נשכחה ברכב בזכרון יעקב, אמבולנס מד"א
ילדה נשכחה ברכב בזכרון יעקב, אמבולנס מד"א צילום: תיעוד מבצעי מד"א

ניצן ורד רוס, הפעוטה בת השנה מזכרון יעקב שנשכחה אתמול ברכב, נפטרה הבוקר (שישי) בבית החולים רמב"ם בחיפה. הפעוטה הועברה תוך כדי החייאה לבית החולים, אך כאמור הרופאים נאלצו לקבוע את מותה כעבור שעות. לפי הערכות, היא שהתה ברכב במשך כארבע שעות.

חובש רפואת חירום במד"א, יוסף יחזקאל פרידמן, שהגיע לזירה סיפר: "הפעוטה הייתה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהיא חמה מאוד למגע. אנשים שהיו במקום סיפרו לנו שהיא שהתה ברכב סגור זמן רב. התחלנו בפעולות מצילות חיים שכללו קירור ופעולות החייאה מתקדמות ולאחר שליבה שב לפעום, היא הועברה לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותה בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים".

תגיות |
