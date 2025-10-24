"הסוף המשפיל לא הגיע לך": אריה זלמנוביץ' הובא למנוחות

החטוף החלל אריה זלמנוביץ', שגופתו הוחזרה מעזה, הובא למנוחות היום (שישי) בקיבוצו ניר עוז. זלמנוביץ', ממייסדי הקיבוץ, נחטף ב-7 באוקטובר ונרצח בשבי כשהוא בן 85.

חברי הקיבוץ ספדו לו: "זלמן ואישתו רות הקימו את ביתם בקיבוץ שאליו הגיעו יחד עם גרעין המייסדים. הוא עבד בגידולי השדה החל מיומו הראשון בניר עוז, ועד יומו האחרון הייתה נפשו קשורה לגד"ש. התמחותו בענף הייתה בגידול חיטה. האדמה, הגידולים ואנשי הגד"ש היו עבורו משפחה לכל דבר".

"גם כאשר הזדקן והתקשה לעלות על הקומביין והטרקטור ולעבוד בשדה, המשיך זלמן להרגיש רצוי בגד"ש. מידי יום לבש את בגדיו החגיגיים הכחולים והגיע על הקלנועית שלו לגד"ש. בשעה קבועה הגיע לחדר האוכל וישב לאכול צהריים במקומו הקבוע בשולחן הוותיקים. אחרי הצהריים ישב בביתו הקרוי בפיו 'חדר', ועסק בקריאה ובאוסף הבולים שלו שכלל בולים העוסקים בעבודות חקלאיות מארצות שונות".

"זלמן, קשה עד אין קץ לחשוב על הסוף המשפיל, האכזרי והבלתי נתפס שכל כך לא הגיע לך. אבל עכשיו אתה חוזר לאדמת ניר עוז שאהבת, והיא החזירה לך אהבה במשך שנים רבות וטובות. אולי יש נחמה מעטה בכך שתחזור לאדמה שהיתה לך אם טובה וחכמה, והחיטה תצמח בה שוב".