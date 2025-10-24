ישראל וארצות הברית הפעילו לחץ על המתווכות כדי שחמאס יקדם את הסוגיה, כשלפי המידע שיש בידי ישראל ופורסם במהדורת כאן חדשות, לחמאס יש יכולת לאתר לפחות עשרה חללים נוספים ברצועה ללא כל סיוע בין לאומי

בישראל נערכים לאפשרות שחמאס ישיב עוד חטופים חללים במהלך סוף השבוע. כך מסרו הבוקר (שישי) גורמים המעורים בנושא לכאן חדשות. זאת לאחר לחץ שהפעילו ישראל וארצות הברית על המתווכות ועל חמאס כדי לקדם את הסוגיה, מתוך הבנה של ישראל שחמאס מחזיק בחטופים חללים שהוא מסוגל לשחרר מיד.

השחרור האחרון התבצע השבוע, בלילה שבין שלישי לרביעי, אז שוחררו שני חטופי ניר עוז - אריה זלמנוביץ', ממקימי הקיבוץ שנרצח ככל הנראה כחודש אחרי חטיפתו, ותמיר אדר, חבר כיתת הכוננות שנפל בקרב באותה השבת.

אמש דווח במהדורת כאן חדשות, כי באגף המודיעין משוכנעים שביכולתו של חמאס להשיב לישראל לפחות עשרה מתוך 13 החטופים החללים שנותרו בעזה, גם ללא סיוע בין לאומי. בכירי אמ"ן הציגי לסגן הנשיא האמריקני, ג'יי די ואנס, את המידע המודיעיני שמוביל למסקנה הזאת.

שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירי אגף המודיעין בצה"ל העבירו תמונת מודיעין עדכנית בעניין המצב ברצועת עזה לוואנס בפגישה שהתקיימה אתמול בקרייה בתל אביב.

לא ממשיכים לשלב השני – עד שכולם חוזרים: בישראל קבעו כי חמאס יכול להשיב לפחות עוד 10 חטופים חללים.

בין הנושאים שסקרו הבכירים, היו גם מצב החטופים החללים שנותרו ברצועה ומאמצי חמאס לשקם את שליטתו ברצועה במהלך השבועיים האחרונים, וכן דרישה מצד ישראל שלא להתקדם לשלב הבא במתווה טראמפ.

בשבועיים האחרונים, באמ"ן מזהים שחמאס מנצל את הפסקת האש על מנת להשתקם ולהחזיר משילות ברחבי הרצועה: בארגון מעוניינים לשקם מנהרות, לגייס פעילים חדשים, לתקן אמצעי לחימה שניזוקו במערכה, ולבצע התארגנות מחודשת. כל אלה מצביעים על כך שלחמאס אין כוונה להתפרק מנשקו או לוותר על משילות ברצועה.

במערכת הביטחון העבירו את המסר הזה לסגן הנשיא האמריקני, לצד אמירה ישראלית חד-משמעית: לא ניתן כרגע להתקדם במתווה טראמפ, עד שחמאס לא ימלא את חלקו בהסכם.

במקביל, ארצות הברית מפעילה לחץ חריג על הצמרת הישראלית שלא לפגוע בהסכם - ולהתקדם לשיקום הרצועה ולהמשך יישום יוזמת טראמפ.

אחרי ביקור סגן נשיא ארצות הברית, אתמול נחת בישראל שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, וזה לא צפוי להיות הביקור האחרון של בכירים אמריקנים בארץ בתקופה הקרובה - עם בכירה נוספת בממשל טראמפ שצפויה להגיע ביום ראשון.

מורגן אורטגס, סגנית השליח המיוחד של טראמפ למזרח התיכון, מתמקדת יותר בזירה הצפונית - אך עצם הנוכחות הרציפה של גורמים בכירים בממשל האמריקני - מהווה מסר לישראל.

גורם אמריקני אמר לכאן חדשות כי ישראל צריכה "להפסיק לעשות שטויות שעלולות לסכן את ההסכם ואת האפשרות להביא לפריצת דרך אזורית", בהתייחסו להצעת החוק להחלת ריבונות ביהודה ושומרון - שעברה שלשום בכנסת בקריאה טרומית.