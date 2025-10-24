"מצא עצמו בלב עימות פוליטי": בית משפט בקפריסין גזר חמש שנות מאסר על ישראלי בן 75

שמעון מיסטריאל אייקוט הורשע ברכישת קרקעות בחלקים הטורקיים של האי, דבר המהווה עבירה פלילית על פי החוק הנהוג בחלק היווני. משפחתו: "הוא חולה סרטן, הודה באשמה כדי לקבל טיפול רפואי"

בית משפט בקפריסין גזר היום (שישי) חמש שנות מאסר על שמעון מיסטריאל אייקוט, ישראלי בן 75 שהורשע ברכישת קרקעות בחלקים הטורקיים של קפריסין. הדבר מהווה עבירה פלילית על פי החוק הקפריסאי הנהוג בחלקו היווני של האי.

הרכב בן שלושה שופטים הרשיע את אייקוט ב-40 סעיפי "עסקאות הונאה בנכסי מקרקעין השייכים לאחר", לאחר שהודה בהם.

לפי בית המשפט, אייקוט רכש 40 חלקות אדמה בשטח כולל של 385,969 מ"ר ובשווי כ-40 מיליון אירו. האדמות נועדו לבניית חמישה פרויקטי תיירות.

מדובר בפעם הראשונה שבה הורשע אדם ברכישת אדמות קפריסאיות בשטחים הכבושים המוחזקים בידי קפריסין הטורקית. אייקוט נמצא במעצר מאז יוני 2024, ותקופת מעצרו תקוזז מעונשו.

משפחתו של אייקוט, שחילק את חייו בין ישראל לקפריסין, ניהלה מאבק לשחרור במעצר בשל מחלה שממנה הוא סובל.

ממשפחתו נמסר: "שמעון שלנו, בן 75 וחולה סרטן, קיבל, בעצת הצוות המשפטי את ההחלטה להודות בחלק מהאישומים מתוך הבנה כי המשך ניהול ההליך המשפטי, שהיה צפוי להימשך שנים, היה מסכן את חייו. במהלך השנה וחצי שבהן היה במעצר מצבו הבריאותי הידרדר, התעורר חשש כבד לסרטן אלים, ולכן הצלת חייו ומתן אפשרות לטיפול ראוי עמדו בראש סדר העדיפויות".

"שמעון מצא את עצמו בלב עימות פוליטי בין שני חלקי האי, בעקבות פעילות עסקית בתחום הנדל"ן בצפון קפריסין. משפחתו מקווה כי כעת יוכל שמעון לקבל את הטיפול הרפואי הנדרש לו בדחיפות".