הנרצח ה-200 בחברה הערבית: גבר כבן 50 נורה למוות בטמרה

גבר בשנות ה-50 לחייו נורה למוות הערב (חמישי) בטמרה, ואישה בשנות ה-50 לחייה נפצעה באורח בינוני. שוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים במעשה ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי.

מדובר בנרצח ה-200 בחברה הערבית מאז תחילת השנה. ביום ראשון אישרה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שתגדיר ארגוני פשיעה כארגוני טרור. במסגרת ההצעה של ח"כ צביקה פוגל מ"עוצמה יהודית", השר לביטחון לאומי יוכל להכריז בצו בכפוף לאישור שר הביטחון על ארגון פשיעה כארגון טרור, "אם פעילותו מאופיינת בשימוש בנשק, באיומים כלפי רשויות ציבוריות או נבחרי ציבור או בשיתוף פעולה עם ארגוני טרור".

הצעת החוק גובשה בעקבות דיון בין משרדי הממשלה, מערכת הביטחון והיועצת המשפטית לממשלה. מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר כי קידום המהלך נעשה בהנחיית נתניהו ובהמלצת ראש המטה למלחמה בפשיעה בחברה הערבית, רואי כחלון.

במסגרת המהלך, אושר שימוש בכלים ביטחוניים, כלכליים ומודיעיניים נגד גורמים בעולם הפשע. לאחר אישור ועדת השרים, הצעת החוק תובא להצבעה בקריאה טרומית במליאת הכנסת.