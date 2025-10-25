"מר עיסא אורח, אבל הוא לא זמין": השיחה עם "מלון חמאס" בקהיר שמארח מחבלים ששוחררו

במערכת התוכנית "שבע עם איילה חסון" התקשרו לבית המלון במצרים שפורסם כי הוא מארח מחבלים ששוחררו בעסקה האחרונה עם חמאס - לצד תיירים מן המניין. כך זה נשמע

השיחה עם המלון בקהיר שמארח מחבלי חמאס: "עיסא לא זמין"

אחרי שהבוקר נחשף בעיתון הבריטי ה"דיילי מייל" כי כ-150 ממחבלי ורוצחי חמאס ששוחררו בעסקה שוהים במלון היוקרתי "רנסנס קהיר מיראז' סיטי" בבירת מצרים, איילה חסון שוחחה היום (שבת) עם פקידת המלון בחיפוש אחר בכיר חמאס מחמוד עיסא. "הוא אורח אבל לא זמין", נענתה חסון על-ידי פקידת הקבלה.

כששאלה מי משלם את החשבון, נענתה תשובה לא ברורה: "טורק". כשניסתה להבין האם מדובר בטורקיה - או שמא במקור אחר, הפקידה ניתקה את השיחה.

האזינו להקלטה:

הבוקר נחשף בעיתון הבריטי ה"דיילי מייל" כי כ-150 ממחבלי ורוצחי חמאס ששוחררו במסגרת העסקה עם ישראל שוהים במלון חמישה כוכבים יוקרתי בקהיר, לצד תיירים תמימים שלא מודעים לשכניהם ועברם.

כתבי ה"דיילי מייל" הזמינו חדר במלון היוקרה, אותו כינה העיתון "מלון חמאס", ותיעדו את חלק מהמשוחררים בארוחת הבוקר ובשטחי המלון: בין המחבלים ורבי המרצחים שתועדו - מחמוד עיסא, מבכירי גדודי עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס.

מחמוד עיסא

בארוחת הבוקר נצפה עז א-דין אל-חממרה, שגייס ושילח את המתאבד בפיגוע באוטובוס קו 14 בירושלים בשנת 2004 - שבו נרצחו 8 ישראלים ונפצעו 60

עז א-דין אל-חמררה

כמו כן, תיעד העיתון את סמיר אבו נימה, מבצע הפיגוע בקו 18 בירושלים בו נהרגו שישה בני אדם, כולל ילד בן 11

סמיר אבו נימה

עוד על פי הדיווח, חלק מן המשוחררים עשויים בקרוב לעבור לגור בקטר, טורקיה ותוניסיה, לאחר שיגישו בקשה לאשרות והיתרי שהייה. עם זאת, הם יהיו תחת פיקוח שירותי הביטחון המקומיים.

מקור ישראלי הביע את חששו באזני העיתון: "הדבר הראשון שמחבלים אלה יעשו כשהם מגיעים לטורקיה או קטר הוא ליצור קשר עם שותפיהם בעזה ובגדה כדי לשלוח כסף ולבנות מחדש את הרשתות שלהם. הם יתארגנו מחדש במהירות ויקימו תאי טרור חדשים".