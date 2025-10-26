שנה"ל האקדמית נפתחת: זינוק במספר הסטודנטים לבינה מלאכותית

כ-336,350 סטודנטים יפתחו הבוקר את שנת הלימודים האקדמית: מספר הסטודנטים לבינה מלאכותית והנדסת נתונים גדל פי ארבעה תוך חמש שנים. אגודות הסטודנטים באונ' בן גוריון והפתוחה משביתים את הלימודים במחאה על מתווה חוק הגיוס. גם השנה ישנו מתווה הקלות לסטודנטים המשרתים במילואים

כ-336,350 סטודנטים יפתחו מהבוקר (ראשון) את שנת הלימודים האקדמית - תשפ״ו ב-57 המוסדות להשכלה גבוהה. מדובר בעלייה של כ-2000 סטודנטים מהשנה שעברה.

אוגדות הסטודנטים באוניברסיטה בן גוריון ובאוניברסיטה הפתוחה משבתים הלימודים במחאה על מתווה חוק הגיוס המסתמן.

באגודות הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב החליטו לדחות לפי שעה את ההשבתה המתוכננת עד להצגת מתווה הגיוס הסופי בכנסת.

תחום ההנדסה ממשיך להוביל את תחומי הלימוד בישראל: 37,600 סטודנטים לומדים הנדסה – כ־18% מכלל הלומדים לתואר ראשון.

לצד זאת נרשת ירידה במספר הסטודנטים למדעי המחשב. במקביל, בתוך חמש שנים גדל פי ארבעה מספר הסטודנטים במדעי הנתונים, בינה מלאכותית והנדסת נתונים.

בשל פתיחת הפקולטות החדשות לרפואה במכון ויצמן, באוניברסיטת רייכמן ובאוניברסיטת חיפה, צפוי לעלות השנה מספר הסטודנטים לרפואה ל־1,450 לעומת 1268 שהחלו לימודי רפואה בשנה שעברה.

גם השנה, על אף סיום המלחמה קיים מתווה הקלות למשרתי המילואים. במהלך השנה האחרונה כ-70,000 מהסטודנטים היו משרתי מילואים. על פי נתוני הלמ"ס הנשירה בקרב מי ששרתו במילואים הייתה נמוכה לעומת אחרים שלא שרתו.