שנה"ל האקדמית נפתחת: זינוק במספר הסטודנטים לבינה מלאכותית

שנה"ל האקדמית נפתחת: זינוק במספר הסטוד' לבינה מלאכותית
כ-336,350 סטודנטים יפתחו הבוקר את שנת הלימודים האקדמית: מספר הסטודנטים לבינה מלאכותית והנדסת נתונים גדל פי ארבעה תוך חמש שנים. אגודות הסטודנטים באונ' בן גוריון והפתוחה משביתים את הלימודים במחאה על מתווה חוק הגיוס. גם השנה ישנו מתווה הקלות לסטודנטים המשרתים במילואים
מחבר לירן כוג'הינוף
Getting your Trinity Audio player ready...
סטודנטים, האוניברסיטה העברית
צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90

כ-336,350 סטודנטים יפתחו מהבוקר (ראשון) את שנת הלימודים האקדמית - תשפ״ו ב-57 המוסדות להשכלה גבוהה. מדובר בעלייה של כ-2000 סטודנטים מהשנה שעברה.

אוגדות הסטודנטים באוניברסיטה בן גוריון ובאוניברסיטה הפתוחה משבתים הלימודים במחאה על מתווה חוק הגיוס המסתמן.

באגודות הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב החליטו לדחות לפי שעה את ההשבתה המתוכננת עד להצגת מתווה הגיוס הסופי בכנסת.

תחום ההנדסה ממשיך להוביל את תחומי הלימוד בישראל: 37,600 סטודנטים לומדים הנדסה – כ־18% מכלל הלומדים לתואר ראשון.

לצד זאת נרשת ירידה במספר הסטודנטים למדעי המחשב. במקביל, בתוך חמש שנים גדל פי ארבעה מספר הסטודנטים במדעי הנתונים, בינה מלאכותית והנדסת נתונים.

בשל פתיחת הפקולטות החדשות לרפואה במכון ויצמן, באוניברסיטת רייכמן ובאוניברסיטת חיפה, צפוי לעלות השנה מספר הסטודנטים לרפואה ל־1,450 לעומת 1268 שהחלו לימודי רפואה בשנה שעברה.

גם השנה, על אף סיום המלחמה קיים מתווה הקלות למשרתי המילואים. במהלך השנה האחרונה כ-70,000 מהסטודנטים היו משרתי מילואים. על פי נתוני הלמ"ס הנשירה בקרב מי ששרתו במילואים הייתה נמוכה לעומת אחרים שלא שרתו.

עוד בנושא

מצוקת הסטודנטים

הגוף בכיתה, הראש בעזה: הסטודנטים ששבו מהקרב ומתקשים לחזור ללמוד

סטודנטים, האוניברסיטה העברית

44% מהסטודנטים לא הצליחו לסיים את הלימודים בשנה החולפת

בחירת העורכת
  • זה לא סרט: איך נגנבו יצירות ששוות סכומי עתק יורו ממוזיאון הלובר?
    זה לא סרט: איך נגנבו תכשיטים יקרי ערך ממוזיאון הלובר?
  • הרומן בין שליחי טראמפ למסעדה התל אביבית
    המסעדה התל אביבית ששליחי טראמפ התמכרו אליה
  • איך נהפך קיבוץ נאות סמדר מקיבוץ סגור ומסוגר לפנינה תיירותית עולמית?
    מקיבוץ מסוגר לפנינה עולמית: המהפך של נאות סמדר
  • הצעד הבא של חמאס: מה באמת קורה בעזה ביום שאחרי המלחמה? | שובר חומות
    הצעד הבא של חמאס: מה באמת קורה בעזה ביום שאחרי המלחמה?
  • מייקל ג'ורדן חוזר למגרש - הפעם כפרשן
    מייקל ג'ורדן חוזר לפרקט - במשרה חדשה

אולי יעניין אותך