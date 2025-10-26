פעוטה בת שנתיים מתה מסיבוכים של חצבת

פעוטה בת שנתיים מתה הלילה (ראשון) מסיבוכים של חצבת בבית החולים הדסה בירושלים. הפעוטה הייתה מאושפזת בבית החולים במשך עשרה ימים והלילה נקבע מותה. זהו מקרה המוות השמיני מחצבת מאז פרוץ המגפה.

עד כה מתחילת ההתפרצות אושפזו 562 חולים, מרביתם ילדים לא מחוסנים. 53 אושפזו בטיפול נמרץ, 7 פעוטות שחלו מתו - כולם לא חוסנו נגד חצבת. באחד ממקרי התחלואה נגרם נזק בלתי הפיך שהצריך קטעית גפיים.

מאמצי עידוד ההתחסנות הצליחו להעלות את הכיסוי החיסוני בערים שבמוקד ההתפרצות, אולם הכיסוי עדיין לא מספק. בירושלים עלה שיעור המחוסנים מ-77% ל-83%, ובבית שמש מ-72% ל-82%. ברמה הלאומית שיעור החיסון עלה מ-88% ל-89%. היעד כדי למנוע התפרצות לפי משרד הבריאות הוא 95%.