פעוטה בת שנתיים מתה מסיבוכים של חצבת

פעוטה בת שנתיים מתה מסיבוכים של חצבת
הפעוטה אושפזה לפני עשרה ימים בבית החולים הדסה והלילה נקבע מותה. זהו מקרה המוות השמיני מחצבת מאז פרוץ המגפה
מחבר נוב ראובני
  • נוב ראובני
Getting your Trinity Audio player ready...
טיפול נמרץ, הדסה עין כרם
טיפול נמרץ, הדסה עין כרם צילום: יונתן זינדל/פלאש 90

פעוטה בת שנתיים מתה הלילה (ראשון) מסיבוכים של חצבת בבית החולים הדסה בירושלים. הפעוטה הייתה מאושפזת בבית החולים במשך עשרה ימים והלילה נקבע מותה. זהו מקרה המוות השמיני מחצבת מאז פרוץ המגפה.

עד כה מתחילת ההתפרצות אושפזו 562 חולים, מרביתם ילדים לא מחוסנים. 53 אושפזו בטיפול נמרץ, 7 פעוטות שחלו מתו - כולם לא חוסנו נגד חצבת. באחד ממקרי התחלואה נגרם נזק בלתי הפיך שהצריך קטעית גפיים. 

מאמצי עידוד ההתחסנות הצליחו להעלות את הכיסוי החיסוני בערים שבמוקד ההתפרצות, אולם הכיסוי עדיין לא מספק. בירושלים עלה שיעור המחוסנים מ-77% ל-83%, ובבית שמש מ-72% ל-82%. ברמה הלאומית שיעור החיסון עלה מ-88% ל-89%. היעד כדי למנוע התפרצות לפי משרד הבריאות הוא 95%.

עוד בנושא

בית חולים, אילוסטרציה

למרות התפשטות החצבת והפוליו: נסגרו תחנות טיפת חלב בנגב

שילוט אזהרה מפני חצבת

כדי למגר את החצבת: פרמדיקים וחובשים גויסו למאמץ החיסון

בחירת העורכת
  • איך נהפך קיבוץ נאות סמדר מקיבוץ סגור ומסוגר לפנינה תיירותית עולמית?
    מקיבוץ מסוגר לפנינה עולמית: המהפך של נאות סמדר
  • הצעד הבא של חמאס: מה באמת קורה בעזה ביום שאחרי המלחמה? | שובר חומות
    הצעד הבא של חמאס: מה באמת קורה בעזה ביום שאחרי המלחמה?
  • מייקל ג'ורדן חוזר למגרש - הפעם כפרשן
    מייקל ג'ורדן חוזר לפרקט - במשרה חדשה
  • בטבעת שקנה לפני הטבח: שורד השבי אלי-ה כהן התארס לבת זוגו זיו עבוד
    בטבעת שקנה לפני הטבח: שורד השבי אלי-ה כהן הציע נישואין
  • אזיליה בנקס
    איך הביקור של אזיליה בנקס הפך למניפסט שנאת אשכנזים?

אולי יעניין אותך