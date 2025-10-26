בכיר מח"ש לשעבר שהעיד במשפט נתניהו: "בתיק פלילי אחר הפרקליטות הייתה עושה בחינה מחדש"

דובי שרצר, בכיר לשעבר במח"ש שחשף בעדותו את זהות החוקר שטען כי המשטרה חרגה מסמכותה בחקירות תיקי נתניהו, מדבר על הפגמים בחקירה - והתעלמות הפרקליטות: "אין מצב שתיק פלילי במצב הזה לא היה נשקל מחדש בבית המשפט" | האזינו

בעדות שמסר במשפט ראש הממשלה, חשף בכיר מח"ש לשעבר דובי שרצר את זהותו של השוטר שטען בחקירתו כי המשטרה חרגה מסמכותה במהלך הטיפול בתיקי נתניהו - חוקר המשטרה צחי חבקין, חבר בכיר בצוות החקירה בתיקי נתניהו. בריאיון הבוקר (ראשון) לקלמן ליבסקינד ואסף ליברמן בתוכנית "קלמן ליברמן" דיבר שרצר על ההתרעות בנוגע לפגמים בחקירת התיק וההתעלמות מצד הפרקליטות.

"אז העובדות הן כאלה: חבקין בא וסיפר שיש עניינים פסולים, לא חוקיים, בתיקי ראש הממשלה. הוא לא עבר שום עבירה פלילית, והוא מבקש להפנות אותנו, את מח"ש, לחומרים האלה כדי שנוכל לבדוק אותם", סיפר שרצר והסביר כי לא שאל אותו בנוגע למהות הטענות בשל "רגישות" התיק.

שרצר קיבל לידיו את המידע מחבקין, ופעל כדי לבדוק אותו בתוך מח"ש. "הלכתי לקצין המודיעין במח"ש והלכתי לסגן מנהל המחלקה, שהוא כיום חבר הכנסת משה סעדה. שניהם אמרו לי: 'לא בתחום סמכותנו, לא באחריותנו, דבר עם מנהלת מח"ש', גברת קרן בר מנחם. פניתי לקרן, אמרתי לה 'תקשיבי, זה המצב, הנחיות, מה עושים?'. במקום לבדוק את המידע, לראות מה עושים ולתת הנחיות מסודרות - היא החליטה שוב שלא בודקים ולא מטפלים בתיק הזה. היא אמרה לי את המשפט האלמותי שקצין המשטרה הנכבד, שחב חובת דיווח, יכתוב מכתב עם שמו ודרגתו, ואנחנו נבדוק".

"סגן ניצב בדימוס חבקין מספר על העובדה שהוא מקבל את החומר מהרשות לניירות ערך, כי שם התיק התחיל, וכשהוא קיבל את התיק, הוא מזהה שאילן ישועה שהוא שותף מעורב וחלק מרכזי בעבירה, לא נחקר בכלל באזהרה. והוא מפנה את תשומת ליבם של מנהליו לעובדה הזאתי, והוא מקבל תשובה 'זה מה שהיועמ"ש החליט'. זו תקלה חמורה".

דובי שרצר (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

שרצר תקף את הפרקליטות שלטענתו לא מתייחסת להתרעות בנוגע לפגמים בחקירה: "מה שמצער אותי יותר מהכול הוא העובדה שהפרקליטות לא בוחנת חישוב מסלול מחדש, כמו שהיה קורה בכל תיק פלילי אחר. אין מצב שתיק פלילי במצב הזה בבית משפט לא נשקל מחדש. ופה הפרקליטות לא זו בלבד שהיא לא מחשבת מסלול מחדש, היא ממשיכה לשקר וממשיכה להציג אותי ואת חבר הכנסת סעדה כאנשים שהם משקרים וממציאים".

"אתה מתחיל בזה שראשיתו של התיק הזה, שמנהל התיק ומנהל החקירה טוען שסביבתו של החשוד בנימין נתניהו תפרה לו תיק. זה מופרך, זה בלתי יעלה על הדעת - ועדיין, לא קרה שום דבר לאף אחד. הוא ממשיך להיות אחראי על התיק. זה ממשיך בזה שמגיע מידע שהמשטרה הסתירה אותו, באיחור של שנה וחצי, בנוגע לאירועים אחרים בתיק שנוגעים לג'ודי ניר מוזס, ואבי רוטנברג. ומה קרה בגורל המידע הזה? יש לציבור מושג? מה שקרה זה שהפרקליטות סיכלה את החקירה והבדיקה. סיכלה אותה. עכשיו, אני וחבר הכנסת סעדה לא עמדנו מנגד. אנחנו הגשנו תלונה לנציב שבודק את הפרקליטות, רוזן. אתם יודעים מה הייתה החלטתו? שהתלונה מוצדקת. אתם חושבים שקרה משהו?".