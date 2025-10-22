שרה נתניהו דרשה משרים לצרף את חתימתם למכתב החנינה מהנשיא

"גם הנשיא טראמפ ביקש, זה חשוב לנו", אמרה אשת ראש הממשלה לשרי הליכוד. "גם ככה התיקים האלה מומצאים ולא יצא מהם כלום, בואו נסיים עם זה"

אשת ראש הממשלה שרה נתניהו דרשה משרים בליכוד לצרף את חתימתם למכתב לנשיא יצחק הרצוג בנושא חנינה לבעלה - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

"זה עיתוי טוב. גם הנשיא טראמפ ביקש, זה חשוב לנו", אמרה נתניהו, והוסיפה: "גם ככה התיקים האלה מומצאים ולא יצא מהם כלום, בואו נסיים עם זה".

הבוקר פורסם בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב' כי אנשיו של נתניהו היו מעורבים בניסוח המכתב. המכתב שנשלח לנשיא לא נוקב במילה "חנינה" במכוון, אלא מסביר כי המשפט מייצר קרע ונתפס כהעמדה לדין של "מחנה שלם". הוא קורא לנשיא להפעיל את מעמדו וסמכותו לתיקון.

הסיבה לניסוח היא כי נתניהו לא מעוניין להגיש בקשה לחנינה, שהיא תנאי לכך שהנשיא ידון בדבר. המטרה היא לעודד את הרצוג לדון בנושא עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ולברר את האפשרות לביטול האישום בשוחד.

בין היתר כתבו השרים לנשיא: "המפתח להנעת תהליך הריפוי והאחדות נמצא אצלך. הממשלה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו הובילה לניצחון אדיר על אויבינו. מנהיגים ברחבי העולם עומדים ומשתאים אל מול המנהיגות ההיסטורית וחסרת התקדים של ראש ממשלת ישראל. הוא אהוב ונערץ בקרב כל אנשי המחנה הלאומי-אמוני".

"למרבה הצער, היום כבר ברור לכל כי כל עוד מתנהל משפטו, שהוא כפצע מדמם בגוף החברה הישראלית, לא תהיה אחדות בישראל. מבלי להרבות מחלוקת, המעט שניתן לומר שעתה, שנים לאחר שהחלו החקירות והמשפט, הקדיח התבשיל. הוא מלבה מחלוקות ומדנים ומזה זמן גם איבד מחשיבותו", נכתב.