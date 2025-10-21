עוצמה יהודית יוזמת חוק שיאפשר עיכוב הליכים משפטיים נגד רה"מ והשרים

הצעת חוק: ועדת הכנסת תוכל לעכב הליכים משפטיים נגד רה"מ
ההצעה תוגש בשבוע הבא לוועדת השרים לענייני חקיקה, ולפיה תוענק סמכות לוועדת הכנסת לעכב את ההליכים המשפטיים נגד ראש הממשלה או כל אחד מהשרים "אם ראתה צורך בכך"
מחבר יערה שפירא
ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט, 3 ביוני 2025
ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט, 3 ביוני 2025 צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

מפלגת עוצמה יהודית תגיש ביום ראשון לוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק שתעניק סמכות לוועדת הכנסת לעכב הליכים משפטיים של ראש הממשלה ושל כל שר בממשלה.

לפי ההצעה, "בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין, רשאית ועדת הכנסת, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט נגד ראש הממשלה או שר משרי הממשלה, אם ראתה צורך בכך; הוגשה הודעה כאמור יפסיק בית המשפט את ההליכים באותו משפט". 

כפי שפורסם בכאן חדשות, בימים האחרונים מתעצם מהלך פוליטי וחוקי שמטרתו להביא לביטולו של משפט נתניהו, שבו נאשם ראש הממשלה בשוחד, מרמה והפרת אמונים. עם חידוש הדיונים במשפט בשבוע שעבר הגיעו השרים למפגן תמיכה בראש הממשלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב. במקביל - שר המשפטים לוין הודיע על קידום הצעות חוק שיאפשרו, הלכה למעשה, לבטל או לעכב את המשפט.

אפשרות החנינה, שאותה הזכיר הנשיא האמריקני טראמפ במהלך נאומו בכנסת ביום שני האחרון, אינה על הפרק כרגע, וגם לא הסדר טיעון. הסיבה - שניהם דורשים פנייה מטעמו של נתניהו והודאה באשמה. עדיין, בסביבתו של נתניהו לא מתנערים מהנושא לחלוטין, ככל הנראה במטרה לתת לרעיון הד ציבורי.

