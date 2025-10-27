"עוז אמר 'אני לא אשב בשבי, אתנגד'. וכך עשה"

אמיר דניאל, אביו של סמ"ר עוז דניאל, שנלחם במחבלים ב-7 באוקטובר במהלך חטיפתו עד שנורה למוות, בריאיון לכאן רשת ב' סיפר: "לצה"ל יש הערכות איפה עוז נמצא. אנחנו אופטימיים. אני אופטימי גם לגבי מי שאין עליו מידע. חובתנו כמדינה, לדאוג שזה יקרה"

אמיר דניאל, אביו של סמ"ר עוז דניאל שנורה למוות על ידי מחבלים ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה, העניק היום (שני) ריאיון מרגש לבחצי היום בכאן רשת ב'.

סמ"ר דניאל, נחטף מטנק בעודו בחיים, נלחם במחבלי חמאס עד שנורה למוות במהלך חטיפתו. גופתו הועברה לעזה, שם היא מוחזקת עד היום.

בריאיון לאסתי פרז בן עמי, אמר אמיר דניאל: "זאת תקופה מאוד מטלטלת לא ברורה. הכול מהול בהכול , שמחה ועצב. מאז החזרה של החטופים החיים, אנחנו מרגישים עטופים יותר, וכולם איתנו עד החטוף האחרון. אנחנו זקוקים לזה, שזה ימשך, ולא חלילה שזה ירד מסדר היום. ולא לאפשר לזה חלילה להמשך במשך שנים". אמיר דניאל אמר כי יש להביא לישראל "את כולם, כל ה-13 עכשיו, ובראש הדר גולדין".

אמיר דניאל המשיך וסיפר בכאב: "ביום שישי הייתה אזכרה שנתיים לעוז. היו שם משפחות שהיו עם עוז בטנק. אנחנו בקשר עם המשפחות, קשר של שותפות גורל מטורפת. זאת מציאות שקשה לתאר אותה, וכולם מדהימים אחד אחד. נרצה גם להיפגש עם נמרוד כהן (פדויי השבי שהיה עם עוז בטנק). עם כל הכבוד לתחקירים, זה לא כמו לשמוע ממקור ראשון מה קרה באותם רגעים, באותו יום".

"מוזיקאי שאהב רוק וחלם לכבוש במות"

על בנו המנוח סיפר האב: "עוז הוא מוזיקאי, ניגן על גיטרות חשמליות, אהב בעיקר רוק כבד, אבל לא רק. והכל בהצטיינות. חלם לכבוש במות בארץ ובעולם. היה לו חשוב לעשות שירות צבאי משמעותי. הוא אהב את הטנק והרעות. הם ילדים מדהימים. באותו יום, הם פעלו עם אפס מודיעין, כל הצוות הוא גיבור. הטנק היה תקול. חטפו RPG, הצמידו להם שני מטענים".

"עוז התנגד, הוא לא ויתר. בשיחות לפני עם אמא שלו מירב, הוא היה אומר לה שאם יתפסו אתו וינסו לחטוף אותו, אני לא אשב בשבי, אני אתנגד ולא אוותר, אני אעשה הכול ולא אשב בשבי. וזה מה שעוז עשה בסוף, הוא לא וויתר, נלחם והתנגד. היחסים ביני לבין עוז, הם הרבה מעבר לאב ובן, הוא הנפש התאומה שלי".

בנוגע לתקווה להשבתו של בנו, אמר אמיר דניאל: "לצה"ל יש הערכות איפה עוז נמצא. אנחנו אופטימיים. אני אופטימי גם לגבי מי שאין עליו מידע. חובתנו כמדינה, לדאוג שזה יקרה. האחראיות היא שלנו כמדינה. עד אחרון החטופים - לא להרפות, לא להוריד את החטופים החללים מסדר היום".