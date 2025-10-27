ישראל אישרה לחמאס לחפש חטופים חללים בשג'אעיה וח'אן יונס

בכאן חדשות פורסם לראשונה כי צה"ל נסוג מאזורים בהם חמאס עורך חיפוש אחר חללים - זאת בעקבות לחץ מצד המתווכות ושליחי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ

חאמס ערך סיור שטח באזור שג'אעיה, הנמצא בתחומי הקו הצהוב, במטרה לאתר חטופים חללים - ולהשיבם לישראל. בתוכנית הבוקר הזה עם אריה גולן בכאן רשת ב', פורסם היום (שני) לראשונה כי ישראל אישרה לארגון הטרור לפעול גם באזור ח'אן יונס, אך פעולה זו טרם תואמה.

אמש נחשף במהדורת כאן חדשות שישראל מאפשרת לחמאס להיכנס לסיורי שטח ולעבודות פיזיות לחיפוש אחר חללים חטופים - באזורים שנמצאים בשליטת ישראל. הדבר התבצע ביממה האחרונה בעקבות לחץ מצד המתווכות ושליחי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בכדי לאפשר להתקדם לשלב השני של יוזמת הנשיא האמריקני.

גורמים המעורים בנושא אמרו כי צה"ל נסוג מאותם אזורים שבהם חמאס והצלב האדום פועלים, כך שלא נוצר מפגש עם כוחות צה"ל בשטח. גורם ישראלי תיאר בשיחה עם כאן חדשות את הפעולה הזו כלא פחות מהזויה. לדברי הגורם המעורה בפעילות: "זו חזרה בענק למדיניות של שישה באוקטובר".

גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי בכירים אמריקנים שניהלו שיחות עם עמיתיהם בישראל בימים האחרונים, לא הבינו את ההתעקשות הישראלית בסוגיית השבת החללים, לדבריו, בארצות הברית היו רוצים להתקדם לעבר השלב הבא בתוכנית טראמפ, גם אם לא יושבו לקבורה כלל החללים.