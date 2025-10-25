טראמפ ב"אייר פורס 1", אחרי הפגישה עם אמיר קטר: "אם יהיה צורך – הם יישלחו כוחות שמירת שלום לעזה"

טראמפ: "אם יהיה צורך – קטר תשלח כוחות שמירת שלום לעזה"
נשיא ארצות הברית נפגש עם אמיר קטר וראש ממשלת קטר על גבי המטוס הנשיאותי, והודה להם על חלקם בכינון העסקה. בתום הפגישה אמר לעיתונאים שכוחות שלום בין-לאומיים ייכנסו לעזה "בקרוב"
מחבר ישי בר יוסף
  • ישי בר יוסף
Getting your Trinity Audio player ready...
נשיא ארצות הברית טראמפ על האייר פורס 1
נשיא ארצות הברית טראמפ על האייר פורס 1 צילום: REUTERS/Evelyn Hockstein

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודה לראש ממשלת קטר מוחמד א-ת'אני ואמיר קטר תמים א-ת'אני על חלקם ב"עסקה לשלום במזרח התיכון", כלשונו: "זאת בעלת ברית גדולה, אלה שני אנשים נהדרים. הבענו את תודתנו. יש לכם מזרח תיכון בטוח עכשיו, ואתם תשמרו עליו כך למשך זמן רב".

את הדברים אמר טראמפ בפגישה שנערכה הערב על המטוס הנשיאותי "אייר פורס וואן", שעצר לתלוק בקטר.

נשיא ארצות הברית אמר לעיתונאים שכוח הייצוב הבין-לאומי ייכנס לעזה בקרוב: "יכניסו אותם כשיהיה צריך. אגב, ישראל תיכנס בקלות. היא גם שם. יש שם מדינה. יש מדינות ערביות - מסולמיות ערביות, ישראל, כולם מחויבים לזה. זו הצלחה גדולה. זה יהיה שלום בר קיימא, בתקווה שימשך לתמיד".

טראמפ סיכם את הפגישה עם מנהיגי קטר כ"פגישה נהדרת", וכשנשאל מה גרם להגעה לעסקה, אמר: "כי כולם הסכימו. אני חושב שהבדל גדול נעשה בתקיפת המתקנים הגרעיניים של איראן". לדבריו, הפסקת האש תחזיק: "אם לא, תהיה לחמאס בעיה גדולה מאוד", איים.

עוד בנושא

גבול רצועת עזה

הסנקציות שארה"ב מנעה - והטענה: "מנהלים את הפעילות בעזה"

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה

ארה"ב לחצה - וישראל התגמשה: צוות מצרי בדרך לעזה

תגיות |
בחירת העורכת
  • איך נהפך קיבוץ נאות סמדר מקיבוץ סגור ומסוגר לפנינה תיירותית עולמית?
    מקיבוץ מסוגר לפנינה עולמית: המהפך של נאות סמדר
  • הצעד הבא של חמאס: מה באמת קורה בעזה ביום שאחרי המלחמה? | שובר חומות
    הצעד הבא של חמאס: מה באמת קורה בעזה ביום שאחרי המלחמה?
  • מייקל ג'ורדן חוזר למגרש - הפעם כפרשן
    מייקל ג'ורדן חוזר לפרקט - במשרה חדשה
  • בטבעת שקנה לפני הטבח: שורד השבי אלי-ה כהן התארס לבת זוגו זיו עבוד
    בטבעת שקנה לפני הטבח: שורד השבי אלי-ה כהן הציע נישואין
  • אזיליה בנקס
    איך הביקור של אזיליה בנקס הפך למניפסט שנאת אשכנזים?

אולי יעניין אותך