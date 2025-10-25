טראמפ ב"אייר פורס 1", אחרי הפגישה עם אמיר קטר: "אם יהיה צורך – הם יישלחו כוחות שמירת שלום לעזה"

נשיא ארצות הברית נפגש עם אמיר קטר וראש ממשלת קטר על גבי המטוס הנשיאותי, והודה להם על חלקם בכינון העסקה. בתום הפגישה אמר לעיתונאים שכוחות שלום בין-לאומיים ייכנסו לעזה "בקרוב"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודה לראש ממשלת קטר מוחמד א-ת'אני ואמיר קטר תמים א-ת'אני על חלקם ב"עסקה לשלום במזרח התיכון", כלשונו: "זאת בעלת ברית גדולה, אלה שני אנשים נהדרים. הבענו את תודתנו. יש לכם מזרח תיכון בטוח עכשיו, ואתם תשמרו עליו כך למשך זמן רב".

את הדברים אמר טראמפ בפגישה שנערכה הערב על המטוס הנשיאותי "אייר פורס וואן", שעצר לתלוק בקטר.

נשיא ארצות הברית אמר לעיתונאים שכוח הייצוב הבין-לאומי ייכנס לעזה בקרוב: "יכניסו אותם כשיהיה צריך. אגב, ישראל תיכנס בקלות. היא גם שם. יש שם מדינה. יש מדינות ערביות - מסולמיות ערביות, ישראל, כולם מחויבים לזה. זו הצלחה גדולה. זה יהיה שלום בר קיימא, בתקווה שימשך לתמיד".

טראמפ סיכם את הפגישה עם מנהיגי קטר כ"פגישה נהדרת", וכשנשאל מה גרם להגעה לעסקה, אמר: "כי כולם הסכימו. אני חושב שהבדל גדול נעשה בתקיפת המתקנים הגרעיניים של איראן". לדבריו, הפסקת האש תחזיק: "אם לא, תהיה לחמאס בעיה גדולה מאוד", איים.