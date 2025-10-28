מאז הפסקת הרפורמה של בנט: נמשכת הירידה בבוגרי 5 יח"ל במתמטיקה

במשרד החינוך פרסמו את הנתונים שמציגים ירידה גם באחוז הבוגרים ב-5 יחידות באנגלית ובפיזיקה או מדעי המחשב. לצד זאת, עלייה בזכאות לבגרות בחינוך הממלכתי-חרדי

מגמת הירידה באחוז התלמידים הניגשים לבגרות ב-5 יחידות במתמטיקה, שהחלה עם הפסקת הרפורמה בלימודי המקצוע של נפתלי בנט, אז שר החינוך - נמשכת. כך עולה מנתוני משרד החינוך שפורסמו היום (שלישי). עוד מצביעים הנתונים על ירידה בשיעור הזכאים לבגרות במקצועות הטכנולוגיים.

מהנתונים עולה כי 16% מבוגרי כיתה יב' בשנת הלימודים תשפ"ד נבחנו ברמה של 5 יחידות במתמטיקה, לעומת 16.2% בשנה שקדמה לה ו-17.3% לפני כשנתיים. הירידה נמשכת גם בקרב תלמידים שנבחנו ב-5 יחידות באנגלית, בפיזיקה ובמדעי המחשב.

עוד עולה מהנתונים כי בשיאה של המלחמה, ולצד הקלות בבחינות הבגרות, אחוז התלמידים הזכאים לבחינות בגרות בשנת הלימודים תשפ"ד עלה ל- 76.6% לעמות 76.3% בשנה שקדמה לה. מדובר באחוז הזכאים לבגרות מתוך בוגרי כיתות יב' ולא מתוך כל בני ה-18 באותו שנתון.

עוד ציינו במשרד החינוך כי חלה עלייה בשיעור הזכאות לבגרות של תלמידים בחינוך הממלכתי-חרדי מ־26.2% בשנת תשפ"ג ל־26.7% בשנת תשפ"ד.

בנוסף, בשנת תשפ"ד שיעור הזכאות במגזר הערבי (78.3%) עבר את זה שבמגזר היהודי (77.8%). עוד צומצמו הפערים בין המינים. בשנת תשפ"ד הפער עמד על 0.3% בלבד לטובת הבוגרות, לעומת 3.4% בשנת תש"פ. עלייה חלה גם בשיעור תעודות הבגרות המצטיינות: מ־12.4% בשנת תשפ"ג ל־13.1% בשנת תשפ"ד.

בתי הספר עם הדירוג הגבוה ביותר של ניגשים לבגרות

במקביל, גם השנה מוביל התיכון הדרוזי למדעים ומנהיגות של רשת דרכא בירכא את רשימת בתי הספר באחוז התלמידים הניגשים לבגרות של 5 יחידות במתמטיקה, באנגלית ובפיזיקה או במדעי המחשב.

ברשימת הערים לאחוז הזכאות נמצאת גוש חלב בגליל במקום הראשון עם 100% זכאות. לאחר כך ברשימה: חורפיש, אריאל, פקיעין, בוקעתה, אלקנה ומיתר.

את תחתית הרשימה תופסות גם בשנה הערים החרדיות מודיעין עלית, בני ברק , וביתר עילית עם אחוזים נמוכים של תלמידים הניגשים לבחינות הגרות.

במבחינת נותני הגיוס, המועצה האזורית רמת נגב מובילה את טבלת אחוזי הגיוס לבנים עם 100%. אחריה ברשימה עם אחוזי גיוס גבוהים נמצאים אורנית, הערבה התיכונה, אבן יהודה ומגידו. את תחתית הרשימה עם אחוזי גיוס בודדים הערים החרדיות: רכסים, אלעד וביתר עילית.

המועצה האזורית גלבוע מובילה באחוז הגיוס לבנות. אחריה ברשימה המועצה האזורית ברנר, קריית אונו ושוהם. גם אחוזי הגיוס לבנות בערים החרדיות סוגרות את הרשימה: בית אל, מודיעין עילית וביתר עילית.