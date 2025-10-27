במעמד הנשיא ורה"מ: מרכז השיקום המתקדם בישראל נחנך בבית החולים הדסה

שנה וחצי לאחר שנפתח במבצע בזק, נחנך הערב בבית החולים הדסה בירושלים הערב (שני) באופן רשמי מרכז השיקום החדש והמתקדם בישראל. בין היתר נכחו בטקס נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו.

מרכז השיקום החל בקליטת פצועי מלחמת חרבות ברזל לפני כשנה וחצי, וטופלו בו מאות מנפגעי הלחימה בדרום ובצפון הארץ.

המרכז, שאת עיקר מימון בנייתו תרם הזוג ג'ון ופאולין גנדל מאוסטרליה, ויחד עם ארגון נשות הדסה, כולל בריכת שחייה טיפולית עם קרקע מודולרית המשתנה בהתאם לצרכי המטופלים, מנופים מתקדמים להנעת פצועים, מערכות ממוחשבות למדידת טווחי תנועה ומעבדת הליכה מתקדמת.



עד כה שוקמו במרכז החדש למעלה מ-2,050 נפגעים, מתוכם מעל 350 פצועים מהמלחמה, אשר טופלו כולם במחלקות האורתופדיה, הנוירולוגיה, בבריכות מודולריות לטיפולי הידרותרפיה, במתחמי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק – תוך שימוש בטכנולוגיות הרובוטיות והמכשירים החכמים והחדישים ביותר בתחום השיקום, ובידי צוות נרחב של מטפלים מקצועיים ומנוסים – אחיות, רופאים, מרפאים בעיסוק, תזונאיות, פיזיותרפיסטיות, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים וקלינאי תקשורת.

בפני משתתפי הטקס נחשפה "שדרת התקומה" – פרויקט שקרם עור וגידים במהלך השנים האחרונות, מרגע קבלת ההחלטה על הקמת מרכז השיקום החדש, והוא כולל את הטבעת רגליהם של רמטכ"לים בצה"ל ובכירים מערכת הביטחון לאורך השנים יחד עם כאלה של פצועי מלחמות ישראל. כל רמטכ"ל בחר חייל אחד אשר נגע ללבו בדרך אותה עבר ויחד הטביעו את כפות רגליהם בסמליות לתקומה ולצעידה יחד על מסלול החזרה לחיים.



נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר: "המרכז החדש הזה הוא ביטוי לאמונה הזו, והא אשר מעניק את המתנה החיונית לכל בן אנוש: תקווה. תקווה לריפוי הנפש ולחיזוק הגוף, תקווה לעצמאות, תקווה לשוב ולחלום, תקווה ליישם ולהגשים. במהלך המלחמה הארוכה הזו, ביקרנו, מיכל ואני, אין-ספור פצועים. שוב ושוב ראינו כיצד המסוקים נוחתים אחד אחרי השני, לעתים כמעט ללא הפוגה, ומפגישים גיבורות וגיבורים במדי זית - עם גיבורות וגיבורים הנושאים את הלוגו של הדסה".

ראש הממשלה נתניהו הוסיף: "מרכז השיקום שנפתח זה לא רק מבנה, מה שיש פה זה מבנה של תקווה ושל העולם החדש של המחר, וזה מה שראיתי בעיניים של החיילים הפצועים. הם אמרו לי 'זה למען המדינה שלנו. אנחנו נמשיך להילחם, נחזור לקרב להילחם בשביל המדינה'. זה היה מרגש וזה דור מדהים. אני רוצה להודות לכם בהדסה על עשייתכם שעוזרת לפצועים לחזור לחיים מחדש".