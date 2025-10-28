בחינוך, בבריאות ובכלכלה: הוצגה התוכנית לשיקום העוטף

מנהלת תקומה הציגה את האסטרטגיה שלה לשיקום עוטף עזה במהלך השנים הקרובות. היעדים שהוצגו: הכפלת מספר התושבים, קידום הנושא הכלכלי, שיפור איכות החיים וחיזוק האמון

מנהלת תקומה הציגה הבוקר (שלישי) את התוכנית אסטרטגית המעודכנת לשיקום וצמיחה לשנים הקרובות בעוטף עזה. נכתב כי "התוכנית שמה דגש על הצבת עוגנים כלכליים שיאפשרו צמיחה ארוכת טווח גם לאחר 2028, מועד סיום פעילותה של המנהלת".

בהודעה שנמסרה, נכתב על אודות מספר יעדים אותם הגדירה המנהלת, כחלק מהשיקום של העוטף. לטענת המנהלת, "התוכנית נבנתה בשיתוף עם מנהלי הקהילות, רשויות החבל וביחד עם משרדי הממשלה השונים, האחראים כל אחד בתחומו למימוש המקצועי של התוכנית".

הכפלת מספר תושבי חבל התקומה עד שנת 2033 ל-120 אלף: הכפלת מספר התושבים במהלך העשור הראשון שאחרי 7 באוקטובר 2023, בפיזור גיאוגרפי בחבל ותוך שמירה על צביון הקהילות בו.

קידום שגשוג כלכלי: עידוד יזמות, פיתוח מנועי צמיחה אזוריים בתחומי התעסוקה, התעשייה, החקלאות, המסחר והתיירות, תוך שיקום העסקים הקיימים, הגדלת הפריון, חיזוק הרשויות והגדלת ההכנסות העצמיות של כל רשות.

שיפור איכות החיים: שיפור השירות הציבורי בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך, שיקום תשתיות והרחבת הנגישות והזמינות של שירותים בסיסיים. לצד המשך מענים בתחום החוסן והטיפול, מיקוד במצוינות, תוך המשך השקעה בשירותים איכותיים ומשיכת צעירים וסטודנטים לחבל.

חיזוק האמון: הגברת תחושת הביטחון ושביעות הרצון של התושבים.

חייל צה"ל בקיבוץ כפר עזה לאחר טבח 7 באוקטובר צילום: אורן בן חקון, פלאש90

על מנת להגיע למימוש היעדים שהוצבו, המנהלת הכריזה על מספר פרויקטים בענפים השונים בחברה, אשר יתקיימו במהלך השנים הקרובות.

מלאכת השיקום: למעלה מ-90% מהתושבים שפונו שבו לבתיהם בחבל, ובמהלך 2026-2027 ישובו לבתיהם תושבי חמשת היישובים האחרונים: כיסופים, חולית, כפר עזה, בארי וניר עוז. נכתב כי מנהלת תקומה פועלת לשיקום המבנים והתשתיות שנהרסו, תוך שדרוג ופיתוח התשתיות וסביבת המגורים על מנת ליצור חבל אטרקטיבי ולאפשר צמיחה דמוגרפית ושגשוג באזורי החבל כולו.

חינוך: המנהלת מקדמת מהלכים לחיזוק מערכת החינוך. בין כלי הפעולה בתחום: המשך מענים דרך סל תקומה לחינוך הכולל מגוון תוכניות העצמה, תמיכה בתוכניות בלתי פורמליות ותוספת מבנים למערכת החינוך. כמו כן, מיקוד בחיזוק לימודי אנגלית ולימודי STEM, ומיקוד במצוינות בלימודים. התקציב לחומש עומד על כ-1.9 מיליארד שקל. עד כה הושקעו כ-487 מיליון שקל.

השכלה גבוהה: קידום מהלכים לשיקום וצמיחה בתחום ההשכלה הגבוהה באמצעות מלגות לסטודנטים, הטבות בשכר לימוד, קמפיינים לעידוד רישום למכללת ספיר ועוד. יוקמו שלוש פקולטות חדשות: הנדסה, מדעים מדויקים ומקצועות הרפואה. התקציב לכלל החומש עומד על 286 מיליון שקל. עד כה הושקעו 55 מיליון שקל.

בריאות: הנגשה ועיבוי שירותי הרפואה בחבל התקומה: חיזוק כל רמות הטיפול הרפואי, שיקום ובריאות הנפש, וקידום חדשנות דיגיטלית. בין היתר, יוקמו שני מרכזים רפואיים במרחב החבל להעלאת זמינות ונגישות שירותי הבריאות. תקציב החומש עומד על כ-721 מיליון שקל. עד כה הושקעו כ-357 מיליון שקל.

הגדלת פדיון העסקים: חיזוק הפעילות העסקית הוא מפתח לשיקום הכלכלה המקומית וליצירת פרנסה יציבה. התוכניות כוללות הרחבת עסקים קיימים, עידוד חדשנות ומשיכת עסקים חדשים באמצעות תמריצים, הכשרות, הטבות, ערבויות והלוואות. תקציב החומש עומד על 536 מיליון שקל. עד כה הושקעו 152 מיליון שקל.

הגדלת רמת ההכנסה: בניית אקו־סיסטם טכנולוגי ומחקרי תהווה מנוע לצמיחה, תעסוקה איכותית ומשיכת עובדים בפריון גבוה. המנהלת תקדם פארק הייטק אזורי, מכון מחקר יישומי ומרכז חדשנות בשער הנגב, לצד תמריצים והכשרות. הפרויקטים יתמכו ביזמות בתחומי חקלאות, ביטחון, מזון ופארמה, ויחזקו את הכלכלה המקומית. תקציב החומש עומד על כ-676 מיליון שקל. עד כה הושקעו כ-36 מיליון שקל.

חיזוק הרשויות: המנהלת תקדם מהלכים שמטרתם חיזוק החוסן הכלכלי של הרשויות בחבל: פיתוח אזורי תעשייה מניבי הכנסה, חידוש מרכזי מסחר ושירות במרחב הכפרי, וקידום מיזמים בתחומי האנרגיה. תקציב החומש עומד על כ-735 מיליון שקל. עד כה הושקעו כ-100 מיליון שקל.

ביטחון: מנהלת תקומה מגבשת תפיסת ביטחון מותאמת לתרחיש הצה"לי, המשולבת עם מערך ההגנה של צה"ל במרחב. הדגש הוא על חיזוק הביטחון ביישובים, פיתוח מענה ייחודי לשדרות והסדרת כוחות הכוננות - תקנים, כשירות ואמצעים - לשיפור הביטחון ותחושת ההגנה של התושבים. התקציב עומד על כ-885 מיליון שקל. עד כה הושקעו כ-592 מיליון שקל.

ביטחון לאומי: חיזוק ביטחון החבל באמצעות העמקת האבטחה במוסדות חינוך, בניית תחנת משטרה חדשה בשדרות, שיפור ניכר במערך הכבאות, ועוד. תקציב החומש: כ-116 מיליון שקל; עד כה הושקעו כ-29 מיליון שקל.

ספורט: בין התוכניות: בינוי ושדרוג מתקני ספורט קהילתיים חדשים למימוש הפוטנציאל של ילדי החבל בתחום הספורט, והנגשת מתקנים לעידוד ספורט הישגי ותחרותי. התוכנית כוללת, בין היתר, הקמה ובינוי של בריכה אולימפית, אולם ספורט בפתחת שלום באשכול ושיפוץ בריכה בשדות נגב. במסגרת העדכון הוחלט על ביטול פרויקט הקמת "וינגייט דרום" לאור תוצאות בחינת היתכנות ולאחר שיח עם הרשויות. תקציב החומש: כ-265 מיליון שקל; עד כה הושקעו כ-70 מיליון שקל.

רווחה: מנהלת תקומה תקים מערך הכשרות לשדרוג מיומנויות עובדי הרווחה, בהתאם לצרכי השיקום לאחר מתקפת 7 באוקטובר. התוכנית כוללת טיפול במשפחות, ילדים ובני נוער בסיכון, יחידת התמכרויות, תגבור שירותים לקשישים ותוכניות סיוע כלכלי וביטחון תזונתי. תקציב החומש עומד על כ-418 מיליון שקל. עד כה הושקעו כ-73 מיליון שקל.

תרבות: התוכנית כוללת חיזוק פעילות התרבות הרשותית והאזורית, שיפוץ מבני תרבות ומוסדות עוגן, חיזוק אמנים מקומיים, הקמת היכל תרבות בשדרות, והקמת קונסרבטוריון ואולם תרבות בחוף אשקלון. תקציב החומש: כ-258 מיליון שקל; עד כה הושקעו כ-53 מיליון שקל.

תיירות: קידום פיתוח החבל כיעד תיירותי מרכזי ומנוע צמיחה כלכלי, תוך שימור סיפורו הייחודי. התוכנית כוללת מיתוג ושיווק משותפים, חיזוק שיתופי פעולה, פיתוח מוקדי תיירות ותשתיות, ליווי לעסקים, ועידוד יזמות ופתרונות לינה חדשים. עד כה הושקעו בתחום התיירות כ-67 מיליון שקל והתקציב לכלל החומש בתחום התיירות עומד על כ-143 מיליון שקל.

חקלאות: החקלאות מהווה עוגן כלכלי והתיישבותי מרכזי בחבל ותורמת לביטחון המזון של ישראל. המנהלת פועלת לחיזוק הענף כערך ציוני וכמנוע צמיחה באמצעות קידום חקלאות מתקדמת, חדשנות ואגטק, פיתוח תשתיות מו״פ והגדלת מצאי המים להשקיה, לצד תמיכה בחברות ובמשקים מקומיים. תקציב החומש: כ-862 מיליון שקל; עד כה הושקעו כ-444 מיליון.

תחבורה: המנהלת משקמת ומשדרגת תשתיות תחבורה, מקימה דרכי גישה חדשות ומפתחת תחבורה ציבורית מותאמת לחיזוק הקישוריות והנגישות. בנוסף, מקודמים פרויקטים לשיפור הבטיחות ביישובים – תאורה, מעברי חצייה וצמתים מסוכנים. תקציב החומש בתחום עומד על כ-496 מיליון שקל, ועד כה הושקעו כ-117 מיליון שקל.

תיעוד, הנצחה ומורשת: תחומי התיעוד, ההנצחה והמורשת מהווים בסיס לשיקום התושבים. תוכנית המורשת תיושם בשלבים: תיעוד והנצחת אירועי 7 באוקטובר, קידום תכנון אתרי עוגן ויוזמות מקומיות, ובהמשך פיתוח אתרי מורשת ברחבי החבל. יוקם תאגיד ייעודי להקמת אתר הנצחה לאומי לאירועי 7 באוקטובר. תקציב החומש עומד על כ-278 מיליון שקל; עד כה הושקעו כ-41 מיליון שקל.