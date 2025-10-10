סיפורי המלחמה
00:06:15

לא רק ספורט: קבוצת עוטף דרום שיחקה לראשונה - עם שורדי שבי ומשפחות שכולות בקהל

יישובי עוטף עזה עוד רחוקים מלהשתקם מהטראומה האיומה של 7 באוקטובר, אבל בתוך עבודת הריפוי האינטנסיבית - יש קבוצת כדורסל אחת שמצליחה להעלות חיוך על פני התושבים. טל רוסו הקים את מ.כ עוטף דרום במטרה להביא את התקווה לעוטף - ועכשיו, כשהתקווה הזאת מורגשת מתמיד בשנתיים האחרונות, הם עולים למגרש, למשחק הראשון של העונה
